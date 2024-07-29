Политехнолог рассказал, что может повлиять на решение Зеленского баллотироваться или не баллотироваться на следующих выборах

А если Зеленский после прекращения (на время?) войны не пойдет на следующий президентский срок, тогда как?

Для этого вопроса еще не пора, это понимают и знают все сознательные.

Но его иногда задают во властных комнатах, пропахших затхлостью вечного застоя в головах, столичных кафе, где подозрительно оборачиваются на незнакомых голодные журналисты и политики, в иностранных посольствах, которым уготована слава тайных канцелярий влияния, в пассионарной общественной тусовке, пытающейся играть по виртуальным правилам очищенной политики, которые вряд ли будут реализованы даже после войны.

Со всей проницательностью могу сказать, что Зеленский имеет в себе потенциал при определенных обстоятельствах сгенерировать "черного лебедя" относительно своего второго срока.

Тот, кто одевает на него латы эгоистического автократа или приписывает неистовую макиавелистскую тягу к власти, действительно очень ошибаются. Как и тот, кто безоговорочно полагает, что у него нет склонности к харизматической концентрации власти и политическому волюнтаризму.

Де Голль также выстроил эффективный этатистский режим личной власти, но в демократическом дизайне. На каждом этапе истории своя конструкция власти, которая должна соответствовать атмосфере. Другое дело — это продолжается ровно до тех пор, пока это признается народом.

Рискну допустить, что против следующей каденции может быть супруга Президента, члены семьи. Возможно, ближайшие международные коллеги, с которыми у Зеленского установились достаточно крепкие и дружелюбные отношения. А еще если случится Трамп!

На перспективы Зеленского будет влиять конец войны, вернее, его общественное восприятие. И здесь вопрос, удовлетворит ли общину "победа 0,5", когда ее обернут в пиарные компенсационные бонусы (вступление в ЕС или даже НАТО, например, сохранение государственности, выход к морю и т.п.). Здесь вопрос ассоциаций в головах избирателей. Будут ли они голосовать за того, с кем ассоциируется война? Тем более, что оппозиция постарается максимально сделать свое дело.

В теории проголосовать могут только при жирном победном исходе войны. К примеру, реконкисты большой части территорий. И при этом Черчилля в 1945 г. не переизбрали после фантастической победы над фашизмом. Но историческая аналогия этакая, украинцы — не британцы.

Некоторые допускают, что повторное президентское будущее Зеленского может стать заложником шакальего геополитического торга в случае настаивания Путина на условии об отставке Зеленского в обмен на какую-то уступку со стороны России (хотя это очень маловероятно в настоящее время).

Но учитывая, что для Путина это была бы очень желанная личная сатисфакция (он продолжает намекать на фейковую "нелегитимность"), отвергать подобное не стал бы.

Гарантии, что конъюнктура в какой-то момент не вернет в сторону грандиозной турбулентности, никто не даст.

Собственно, как и правда, что, несмотря на адскую усталость, у Зеленского может не быть другого выхода, чем идти на следующий срок, потому что что делать тогда? Писать мемуары, выступать на конференциях и давать интервью с титрами "экс"?

Да и окружение вряд ли готово будет потерять свои позиции. Иногда судьба и обстоятельства программируют путь политика без учета его личных рациональных желаний.

Все это порождает потаенный взгляд в политическую бездну, в которой густой утренней дымкой коллективных фантазий политического класса и массового сознания вычеркиваются нечеткие контуры портрета преемника. Пока можно разглядеть только оправу…

Источник: страница в Facebook