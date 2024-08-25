Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва об аресте Дурова

Относительно телеграма и ареста Дурова.

1. Дуров знал, что он в розыске и уехал в Париж. Итак, все это выглядит сознательной сдачей в руки правосудия. Или кто-то заверил его, что ничего не произойдет и все будет хорошо. Этот вариант нельзя исключать, невзирая на его фантастичность. У нас, наконец, в Украине есть схожий кейс с визитом в одну европейскую страну.

2. Какие могут быть мотивы (если Дуров решил сдаться), пока не ясно. Вариантов целых два. Первый – игра россиян, правда, в этой ситуации Дуров выглядит как камикадзе. До сих пор он таким не был, но это не значит, что эта версия нереальна. Пока ее отвергать нельзя.

Второй вариант – он сознательно идет на сотрудничество с Западом против россиян. Еще раз повторюсь, пока мы не понимаем мотивации, это лишь первые предположения.

3. Важно, что все это произошло на фоне возможной встречи Дурова с Путиным, не состоявшейся в Баку (об этом активно писали россияне). Мне, правда, более вероятной выглядит версия, что Дуров должен был встретиться с кем-то из российской официальной делегации. И существует высокая вероятность, что по результатам этой встречи он решил ехать в Париж.

4. На днях я представил социологию в РФ. Так вот, на вопрос "Из каких социальных сетей вы черпаете информацию" 69% говорит, что с телеграма (в контакте — 40%, одноклассники 17%). В последние два года Кремль несколько раз пробовал зачистить телеграм, но до сих пор именно телеграм является главной проблемой власти из-за неконтролируемости процессов (во Вконтакте нежелательный пост удаляется, к примеру, в течение часа максимум). В телеграм преимущественно не удаляется ничего. Точнее удаление идет под давлением ФСБ на конкретного персонажа, а не через сотрудничество с Телеграмом. Хотя исключить сотрудничество Дурова с ФСБ точно нельзя и не исключено, что оно есть, хоть и не такое плодотворное, как бы это хотелось на Лубянке.

5. Россия не имеет возможности построить суверенный интернет без китайских технологий. А брать китайские технологии они отказываются (обратите внимание, что РФ даже на три года отложила начало строительства 5G, только чтобы не войти в кабальную зависимость от китайских вендоров). Контроль над телеграмом и закрытие YouTube – это и есть квази суверенный интернет в его политическом сегменте для РФ.

6. Следует также понимать, что Телеграм — это гораздо больше, чем постсоветское пространство. Это практически весь мир. В Индии – это, например, более 300 млн пользователей. Это Латинская и Южная Америка, это большая часть стран Дальнего Востока. Контроль над телеграмом — важнейший в информвойнах 21 века по всему миру.

7. О чем мог вести переговоры Дуров с Кремлем? Судя по всему о продаже (передаче) контроля над мессенджером. В конце концов у него были положительные и плодотворные истории сотрудничества по предыдущим проектам. Почему не договорились (если не договорились)? Наверное, деньги. Точнее, количество денег. Почему он принял решение сдаться? Ответ пока затруднительно дать. Повторюсь – это может быть и сознательное решение и просто глупость с поездкой в Париж под чьи-то гарантии. И еще раз повторю: это может быть и частью большой игры россиян.

Пока немного рано давать какие-то прогнозы по телеграму, как мессенджеру. Точно не будет никаких скорых решений.