Политтехнолог, журналист и военнослужащий Тарас Березовец рассказал, как надо реагировать на арест создателя Telegram

Арест Павла Дурова во Франции – это несомненно положительная новость.

Позитив в том, что ответственность за содействие трафику наркотиков, детской порнографии и помощь стране-агрессору догнала "молодого, прогрессивного и талантливого техно менеджера". Сейчас с ним работают французские и не только французские следователи и ответить на их вопросы придется.

Почему я использую Telegram? Потому что эту площадку мы должны использовать на полную, как и другое детище Дурова VKontakte, Одноклассники для проведения информационно-психологических операций против противника на его площадках. Мы это успешно делали с 2014 года и продолжаем делать прямо сейчас.

Просто возможности Telegram более благоприятны для этого, чем другие российские сети. Надо банально бить врага на его территории, как сейчас делают силы обороны в Курской области.

Для всего остального есть более надежны с точки зрения безопасности мессенджеры.

Источник: пост Березовца в Facebook.