Президенту Южной Кореи готовят импичмент из-за военного положения: уже известна дата голосования

Голосование состоится в ближайшие дни

Южнокорейская оппозиция инициировала импичмент президента Юн Сок Йоля после его попытки ввести военное положение в стране. Парламент сразу же заблокировал это решение главы государства, а оппозиционеры обвинили его в нарушении конституции.

Демократическая партия и пять других оппозиционных сил уже собрали 191 подпись депутатов за отстранение президента от власти. Голосование по импичменту запланировано на 6-7 декабря. Об этом сообщает издание Yonhap News Agency.

Президент Южной Кореи объявил о введении "чрезвычайного" военного положения во время неожиданного телевизионного обращения поздно вечером во вторник (по местному времени — Ред.). В своей речи Юн Сок Йоль обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности" и "парализации работы правительства".

Национальная ассамблея страны провела экстренное заседание, на котором единогласно проголосовала за отмену военного положения. Демократическая партия подчеркнула, что президент не выполнил ни одного из требований, необходимых для введения такого режима, пишет издание.

После провала инициативы президента его ближайшее окружение подало в отставку. Среди покинувших должности – руководитель администрации президента Чон Джин Сук, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и руководитель аппарата по вопросам политики Сон Тэ Юн.

Оппозиционные силы намерены вынести вопросы импичмента на пленарное заседание парламента в четверг. Голосование по отстранению президента от власти может состояться уже 6-7 декабря. Ни один представитель правящей партии не поддержал инициативу оппозиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в Южной Корее нет проукраинских политиков. Об этом рассказал аналитик и публицист Юрий Богданов.