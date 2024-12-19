Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко о "прямой линии" Путина

Прямая линия военного преступника Путина… Жалкое зрелище без сослагательных.

Как обычно военный преступник, а по совместительству президент России Владимир Путин устроил очередной перформанс под названием "прямая линия".

В целом, ничего неожиданного, необычного от этого представления в моно-исполнении военного преступника не было продемонстрировано. Если раньше, в 2014, 2015 ещё как-то прислушивались к сказанному, пытаясь уловить скрытый смысл в послании Путина, некую завуалированность планов, целей и дальнейших действий, то в ходе нынешней прямой линии Путин выглядел достаточно предсказуемо, жалко и смешно.

Президент России был смешон хотя бы потому, что нынешняя прямая линия, наверняка, станет одной из самых рекордных по количеству той лжи, манипуляций и конспирологии, которые он извергал в ходе долгих, скучных часов. В ходе прямой линии Путина словно погрузили в комфортную негу его больных фантазий, из которой он так ни разу и не вынырнул. Разве, что только его потревожили вопросом, про Курскую область, в которой по-прежнему сохраняется зона контроля СОУ.

Курская область и вправду стала позором для российской армии. С 6 августа там сохраняется зона контроля СОУ, но, что самое интересное, участники боёв на Курщине не считаются участниками "СВО". Неплохая коррупционная схема в отношении группировки почти в 50 тысяч тел.

Вопрос относительно Сирии так же был из неприятного ряда, но в целом ответ не удивил – Россия там достигла своих целей. Что-то похожее мы в определённый момент услышим и относительно временно оккупированных территорий Украины, но пока Путин тренируется на сирийской теме, ставшей с 2022 года самой ощутимой геополитической и репутационной пощёчиной всему путинскому режиму.

В остальном же, стандартные бредни сумасшедшего старика, не разбирающегося практически ни в одном вопросе, которые ему ставили. Назвать ЗРК Patriot слабее С-300, аналогично THAAD в сравнении с С-400? Честно?

Собственно, перебирать бредовые заявления российского президента можно до бесконечности, но вывод всему этому представлению один – Путин, при всей пафосности и браваде, ощущался загнанным.

Рассказывая про "победы" российской армии, он рассказывал про стагнацию всего вторжения в Украину. За год боевых действий РОВ в Украине оккупировали чуть более 3 тысяч квадратных километров территорий, в то время как в 2022-м оккупированные территории под конец года составляли 64 тыс. квадратных километров.

Российские войска потеряли в 2024 наибольшее количество личного состава и техники, нежели за 2022 и 2023 вместе взятые!

Россия вынуждена обращаться за помощью за боеприпасами, людьми и даже техникой к КНДР!

Зато у России есть эфемерный "Орешник", которым и в этот раз решил прикрыться Путин, каждый раз вспоминая его как некую защитную мантру. И это смотрится особенно тщедушно, с учётом того, что уже давно все прекрасно понимают, что из себя представляет wunderwaffe голого "короля".

Тем не менее загнанность и тщедушность не должны быть обманчивы, поскольку забитая в глухой угол крыса, в приступе отчаяния будет кидаться. И Путин всячески демонстрировал враждебность и угрозы странам Запада, в том числе посылая не двусмысленные намёки будущему президенту США Дональду Трампу из чего новому политическому пулу Белого дома, следует уже делать соответствующие выводы – умиротворить эту крысу не представляется возможным. Добить – вполне.

Источник — пост Александра Коваленко в Telegram.