Британский военный эксперт считает, что единственный способ добиться мира для Европы и, возможно, для мира — победить Путина

Справедливого мира не существует!

16 февраля 2025 года (Поделитесь пожалуйста)

Мюнхенская конференция по безопасности показала несколько вещей. Самым важным было то, что слово и понятие победы исчезли из повестки дня. Это самое опасное, что могло случиться. Мира с Путиным на переговорах нет. Этого не может быть и не будет. Он уже воюет с Западом и готовится к более широким и большим разрушениям. Единственный способ добиться мира для Европы и, возможно, для мира — победить Путина.

Если он не побежден, он подождёт, пусть слабые западные политики и общество вернутся к нормальной жизни — пива, Макдональдса, лыж и мороженого, а потом — бац — он вернется сильнее, чем когда-либо.

Помните, что это тот человек, который разгромил собственную страну, сровняв Грозный и убив десятки тысяч невинных россиян. Полностью разрушил Мариуполь, несмотря на то, что это был город русскоязычных. У него нет ни пощады, ни совести.

Он лжет и успешно зарабатывает на жизнь. Он лиса среди цыплят. Никогда нельзя доверять ему или его команде. То, что мы называем гибридной войной, а потом пытаемся игнорировать и прикидываться, что это был несчастный случай, будет постоянно. Авиакатастрофы и убийства будут увеличиваться, поскольку Путин пытается заставить население хотеть подать в суд за мир.

Путин думает, что наше стремление к миру означает тупую трусость. Это слон в комнате. Наши политики пытаются исправить эту войну, не делая ничего, что причиняет боль им или их избирателям. Это не сработает, ребята, это именно то, что Путин хочет, чтобы вы делали.

У меня есть простое послание для наших старших лидеров. Если у вас нет смелости идти к победе, то выйдите и впустите кого-то другого, у кого есть. Вы опасны для своей страны, если не можете понять существенный факт, что мы находимся в войне, в которой нет мира без Победы.

Мы все должны воевать рядом с Украиной. Это значит воевать, это значит быть там на земле, в воздухе и на море, а не просто жалкие слова поддержки. Мы все это слышали, они просто делают Путина сильнее. Он знает, что ты слаб. Когда сегодня встречаются европейские министры, им нужно кое-что понять. США не хватает яиц на этот бой и при Трампе четкие российские наклонности и симпатии, и пока не схватишь крепко крапиву Победы, мы окажемся в таком же бардаке, как Украина, и скоро.

Источник: Facebook-страница Глена Гранта.