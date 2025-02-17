Британський військовий експерт вважає, що єдиний спосіб досягти миру для Європи і, можливо, для світу — перемогти Путіна

Справедливого світу не існує!

16 лютого 2025 року (Поділіться, будь ласка)

Мюнхенська конференція з безпеки показала кілька речей. Найважливішим було те, що слово та поняття перемоги зникли з порядку денного. Це найнебезпечніше, що могло статися. Миру із Путіним на переговорах немає. Цього не може бути й не буде. Він уже воює із Заходом і готується до ширших і більших руйнувань. Єдиний спосіб досягти миру для Європи і, можливо, для світу — перемогти Путіна.

Якщо він не переможений, він зачекає, нехай слабкі західні політики та суспільство повернуться до нормального життя — пива, Макдональдса, лиж та морозива, а потім — бац — він повернеться сильніше, ніж будь-коли.

Пам’ятайте, що це та людина, яка розгромила власну країну, зрівнявши Грозний і вбивши десятки тисяч невинних росіян. Цілком зруйнував Маріуполь, попри те, що це було місто російськомовних. Він не має ні пощади, ні совісті.

Він бреше та успішно заробляє на життя. Він лисиця серед курчат. Ніколи не можна довіряти йому чи його команді. Те, що ми називаємо гібридною війною, а потім намагаємося ігнорувати та прикидатися, що це був нещасний випадок, буде постійно. Авіакатастрофи та вбивства збільшуватимуться, оскільки Путін намагається змусити населення хотіти подати до суду за мир.

Путін думає, що наше прагнення світу означає тупу боягузтво. Це слон у кімнаті. Наші політики намагаються виправити цю війну, не роблячи нічого, що завдає біль їм чи їхнім виборцям. Це не спрацює, хлопці, це саме те, що Путін хоче, щоб ви робили.

Я маю просте послання для наших старших лідерів. Якщо у вас немає сміливості йти до перемоги, то вийдіть і впустіть когось іншого, хто має. Ви небезпечні для своєї країни, якщо не можете зрозуміти суттєвого факту, що ми перебуваємо у війні, в якій немає миру без Перемоги.

Ми всі маємо воювати поряд з Україною. Це означає воювати, це значить бути там на землі, у повітрі та на морі, а не просто жалюгідні слова підтримки. Ми все це чули, вони просто роблять Путіна сильнішим. Він знає, що ти слабкий. Коли сьогодні зустрічаються європейські міністри, їм треба дещо збагнути. США не вистачає яєць на цей бій і при Трампі чіткі російські схильності та симпатії, і поки не схопиш міцно кропиву Перемоги, ми опинимося в такому бардаку, як Україна, і скоро.

Джерело: Facebook-сторінка Глена Гранта.