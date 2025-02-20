Телеведущий и журналист, который уже год служит в ВСУ, напомнил о достижениях Украины в течение трех лет войны и призвал к стойкости:

Мы не сдались, когда нам давали три дня, а американское посольство паковало чемоданы.

Мы не отдали нашу столицу, когда элитные российские подразделения были в ее пригороде.

Мы отбили врага от Киева, Чернигова и Сум. Разбили в Харьковской области. Освободили Херсон. И сковали в боях на Донбассе, который за три года враг так и не смог захватить.

Мы придумали FPV. И дронами за 500 долларов вынесли больше половины его бронетанкового потенциала.

Мы парализовали российский флот.

Разрушили десятки НПЗ.

Мы заставили врага сжигать целые бригады ради одной деревни, воевать калеч-полками, пересесть на ослов и попасть в артиллерийскую зависимость от корейцев, а в экономическую — от китайцев.

Мы впервые в истории зашли на территорию ядерного государства, чтобы принудить агрессора к миру.

И при этом, как бы ни было тяжело, не рассыпались, сохранили управляемость.

Завоевали субъектность.

Дорогой ценой.

Может быть, мы последние взрослые в этом турбулентном мире. И как бы ни пытались расшатать наш корабль, взорвать нашу внутреннюю стойкость – свое будущее мы будем писать сами.

И даже если нам снова будут давать считанные дни, это не значит, что все прогнозы сбываются.

Источник: Facebook Ореста Дрималовского