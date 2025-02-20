Даже если Украине снова будут давать "считанные дни", не все прогнозы сбываются - Орест Дрималовский
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Телеведущий и журналист, который уже год служит в ВСУ, напомнил о достижениях Украины в течение трех лет войны и призвал к стойкости:
Мы не сдались, когда нам давали три дня, а американское посольство паковало чемоданы.
Мы не отдали нашу столицу, когда элитные российские подразделения были в ее пригороде.
Мы отбили врага от Киева, Чернигова и Сум. Разбили в Харьковской области. Освободили Херсон. И сковали в боях на Донбассе, который за три года враг так и не смог захватить.
Мы придумали FPV. И дронами за 500 долларов вынесли больше половины его бронетанкового потенциала.
Мы парализовали российский флот.
Мы заставили врага сжигать целые бригады ради одной деревни, воевать калеч-полками, пересесть на ослов и попасть в артиллерийскую зависимость от корейцев, а в экономическую — от китайцев.
Мы впервые в истории зашли на территорию ядерного государства, чтобы принудить агрессора к миру.
И при этом, как бы ни было тяжело, не рассыпались, сохранили управляемость.
Завоевали субъектность.
Дорогой ценой.
Может быть, мы последние взрослые в этом турбулентном мире. И как бы ни пытались расшатать наш корабль, взорвать нашу внутреннюю стойкость – свое будущее мы будем писать сами.
И даже если нам снова будут давать считанные дни, это не значит, что все прогнозы сбываются.
Источник: Facebook Ореста Дрималовского
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