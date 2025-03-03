Все из-за Трампа. В Италии все громче голоса в поддержку Украины: три причины, почему это важно

Сторонники объединенной Европы призывают выйти на протесты против давления автократов

Спор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, сопровождавшийся нападками Трампа на Зеленского, радикализировал настроения сторонников объединенной Европы и Украины в Италии.

Первыми отреагировали на изменение внешнеполитического курса администрации США большинство левоцентристских партий и движений страны. Они призвали своих сторонников выйти на площади городов Италии и Европы на протест против давления автократов, "которые видят агрессивное отношение США к историческому союзнику".

С инициативой народных акций протеста выступил известный журналист и писатель Микеле Серра на странице ежедневной газеты La Repubblica.

Призыв журналиста, который, по его признанию, никогда не занимался организациями массовых народных мероприятий, неожиданно получил широкий отклик в Италии. Триггером, радикализировавшим настроения политических активистов, стали события в Вашингтоне. Итальянцы, которые внимательно наблюдали за скандалом в Овальном кабинете Белого дома, опасаются, что атаки нынешней администрации США на европейских политиков и президента Украины являются проявлением нового курса Дональда Трампа на сближение с автократами.

"Я прочитал призыв Микеле Серры в Repubblica с призывом выходить на площади Европы, чтобы сказать: "Здесь мы либо создадим Европу, либо умрем" (Qui o si fa l’Europa o si muore), и я повышаю ставки: давайте сделаем это в Милане 15 марта. Все на площади за Европу", — первым отреагировал на статью сенатор от партии Italia Viva Иван Скальфаротто.

В этот же день его поддержали экс-премьер Италии Матео Ренци, вице-президент Палаты депутатов – нижней палаты парламента Италии — Анна Аскани, партия Azione ("Действие"), партия "+Европа", партия "Зеленая Европа" и многие другие политики и представители левоцентристских общественных движений Италии.

Однако политики из партий правого спектра, которые контролируют правительство Италии, сначала не хотели занимать четкую позицию по украинскому вопросу и не реагировали на призывы левоцентристов. Премьер страны, лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони воздерживалась от резких заявлений в адрес Трампа и полетела в Лондон на экстренную встречу с лидерами европейских государств с идеей примирительного саммита ЕС-США.

Однако 2 марта настроения неопределенности в стане правых взорвал Джанфранко Фини — бывший многолетний председатель Палаты депутатов итальянского парламента и ведущая фигура итальянских правых, пользующийся у них непререкаемым авторитетом. Фини заявил, что "настоящие патриоты — это украинцы". Патриарх итальянской политики, который стоял у истоков крайне правого движения в Европе после Второй мировой войны, считает украинское сопротивление примером патриотизма и мужества. "Итальянские правые должны признать ценность борьбы Украины и без колебаний встать на сторону тех, кто защищает свою землю от российской агрессии", — призвал своих последователей Джанфранко Фини.

Описанные события в Италии важны для понимания, как меняются настроения европейцев в свете последних событий по нескольким причинам.

Во-первых, в Италии начинается организованное системное давление "снизу" через улицу против автократов, которое может распространиться по Европе.

Во-вторых, активизация сторонников поддержки Украины произошли в стране, где традиционно были сильны симпатии к России. Итальянские политики старались не раздражать Путина. Например, всего полгода назад, 19 сентября, подавляющее большинство евродепутатов, представляющих Италию, отказались поддержать резолюцию Европарламента, призывающую страны ЕС отменить ограничения на удары по территории России.

И, наконец, в-третьих. Авторитетный правый политик (Джанфранко Фини, чей отец, кстати, добровольцем воевал за Муссолини) призвал к поддержке Украины. Это уникально для Европы. Как правило, европейские крайне правые политики – Мари Ле Пен во Франции, Найджел Фараж в Великобритании, АдГ в Германии, Келин Джорджеску в Румынии – симпатизируют Путину.

Авторитарные замашки Трампа и его неадекватное отношение к своим союзникам меняют настроения даже в итальянской политической среде, что является индикатором начинающегося процесса переосмысления европейцами своего места в мире.