Журналист и колумнист Александр Михельсон о том, почему Трамп и Путин хотят заменить Зеленского

Как себе хотите, а весь этот бред а-ля свежий Виткофф, это все о "пяти проблемных регионах", которые надо отдать рашизму, и тогда он (то есть рашизм) "дальше не пойдет" (ггг) — это чисто езда по нервам на Tesla.

Хотя, серьезно говоря, потому-то недооценивать этого нельзя.

С одной стороны, ясно, что все оно — на внутреннюю аудиторию. Плюс "легитимизация невозможного", все по учебнику. Но если говорить о нас, то происходят чистые действия на фрагментацию общественной, прости господи, мысли.

Кто-то серьезно убежден (ну, или удачно притворяется), что Зеленский спит и видит, как бы сдать все, "от АЭС до самих до окраин" (5 лет тоже говорили о Порошенко, но у того 5 лет никак не получалось — теперь у этого уже 6 не получается, ну что ты сделаешь). Кто-то — что у Трампа желают нам добра, а Зеленский затягивает войну, поэтому надо быстрее "мириться" (Путин, у которого первого этот тезис продвигать начали, очевидно, тоже нам только добра желает, вон и Виткофф верит в его доброту). У кого-то вообще нормально в голове укладываются одновременно эти взаимоотрицательные параграфы.

Надо сказать, что Кремль на пару с Трампом уже добились значительного успеха в умах части украинцев — уперли вопрос в Зеленского (просто обратите внимание, как они постоянно именно на нем акцентируют). Хотя ясно, что Путину, а с ним и его пиар-агентством на Пенсильвания-авеню, 1600, важно не то чтобы у нас был новый президент, и чтобы уж точно новый был лучше предыдущего. А важно им это всякое нагнетание, чтобы разобрать фрагментированные остатки.

А на самом деле вопрос простой. Если на желаемое не хватает собственных сил – ослабляй противника. Управляемость невысокого качества – это все равно управляемость. Раз собственного хаоса в Украине до сих пор недостаточно, чтобы она сама упала в руке кому надо, то надо этот хаос всячески стимулировать. Ну азы же.

Если текущая власть в Киеве готова сдаваться, то зачем наши "друзья" так требуют ее изменения?

Факты, повторюсь, просты: задача на текущую стратегию у внешних сил расшатывать здесь все. Фамилия президента здесь несущественная, потому что цель – чтобы его не было вообще. Последнее на заметку тем, кто надеется сам что-то на этом всем иметь. Ничего никому не будет, разве звание гауляйтера.

Да и то, как неустанно убеждает самая современная рашистская публицистика (а теперь и некоторая американская), разве что номинального, потому что "этим малороссам доверят нельзя", а то, мол, в 19-м году уже поверили.

Источник: пост Михельсона в Facebook