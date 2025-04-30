Общественный и политический деятель Юрий Гончаренко объяснил, почему выезжать за границу из Украины пока не самая безопасная идея

Не существует вариантов, при которых глобальный конфликт ограничится территорией Украины. И поэтому мне смешно смотреть на тех, кто пытается сбежать из страны, а еще более смешно — кто за это платит деньги.

При этом весьма вероятен сценарий, что в глобальной войне, которая будет иметь ядерную компоненту, мы будем в стороне и будем держать вооруженный нейтралитет.

Например, когда в какой-то момент Россия признает, что неспособна захватить всю Украину, она пойдет на перемирие. Чтобы развязать себе руки и напасть на страны Балтии, Польшу, Молдову и т.д. Это почти гарантированно произойдет, если вспыхнет где-то в мире еще одна большая война, например Индия против Пакистана, Китай против Тайваня и т.д.

Расчеты Путина на то, что при таких условиях НАТО не начнет воевать, думаю, имеют под собой основания. И, разумеется, захват нескольких стран — значительно более серьезная мотивация, чем продвижение на 5 км в Украине ценой больших потерь.

Итак, если в Украине будет введена ротационная модель военной службы и все общество будет вовлечено в Сектор безопасности и обороны, то мы станем настолько сильными и самодостаточными, что война против нас будет максимально неинтересной и затратной. А поскольку в мире очень много значительно более слабых стран, то глобальный конфликт может произойти и без нас.

Главный вывод из этого: именно сейчас время возвращаться в Украину, а не бежать из нее. Именно в Украине наибольшие шансы для выживания украинцев. И прилагая усилия для усиления устойчивости и сплоченности нашей страны, нашего су, мы делаем максимум и для собственной безопасности. Или безопасности семьи.

На Carpathian Sea Democracy Week мы представили результаты двухуровневого исследования психологической устойчивости украинцев. И снова говорили о ротационной модели военной службы. Спасибо всем, кто заинтересовался. Сейчас обрабатываем остальные результаты.

Источник: Facebook Юрия Гончаренко