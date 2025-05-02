Трамп вышел из переговоров. Что это значит? 5 важных моментов - Вадим Денисенко
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Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко о ситуации вокруг выхода США из мирных переговоров
Трамп вышел из переговоров. Что это значит
1. Из негативного – заявление Вэнса, где он настаивает, что дальше должны быть прямые переговоры Украина-Россия. Вообще сейчас информационная линия США сводится к тому, что США сделали все возможное, виновны обе стороны, Украине нужно думать, потому что она слабее.
2. Наша сверхважная задача объяснять почему прямые переговоры с РФ – это ловушка. И стоит помнить, что заявление Вэнса — это объяснение для внутренней аудитории позиции Трампа, а не принуждение нас к таким переговорам. Это две кардинально разные вещи.
3. Из позитива: Трамп вышел из переговоров после соглашения о минералах и символическом выделении оружия на 50 млн долларов. Проще говоря, выход из переговоров не предполагает остановки помощи.
4. Как я и говорил много раз — для нас главными переговорами являются переговоры Европа — США, где мы являемся одним из трех базовых вопросов (пошлины, зонтик НАТО над Европой и война в Украине). От этих переговоров будет зависеть дальнейшая финансовая и военная (за которую заплатит Европа) помощь Украине. Поэтому повторю еще раз: наша главная цель не ссориться с США и быть частью периметра безопасности и экономического периметра переговоров Европа — США.
5. Следующее переговорное окно возможностей появится не раньше окончания летнего наступления.
Источник: Facebook Вадима Денисенко
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