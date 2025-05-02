Отмены санкций не будет, могут быть новые: в Госдепе подтвердили позицию Трампа по отношению к России

Трамп выражал готовность ударить по России вторичными санкциями в случае, если Кремль откажется от достижения мира в Украине

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции, введенные против Кремля. Также Белый дом остается готовым к более жестким санкциям против России, если российский правитель Владимир Путин не захочет договариваться о мире.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга для прессы 1 мая. Она подчеркнула, что Трамп выражал готовность ударить по России вторичными санкциями в случае, если Кремль откажется от достижения мира в Украине.

"Конечно, мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы все наши действия, как государства, были дипломатическими — он четко придерживается этого подхода. В то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, требующие внимания", – отметила она.

По словам Брюс, США также не отказываются от посредничества в мирных переговорах между Россией и Украиной. Но сейчас Вашингтон будет поступать иначе.

"Суть изменений состоит в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон, и настало время, чтобы именно они презентовали и разработали конкретные идеи о том, как завершить этот конфликт. Это будет их решение", – резюмировала она.

Отметим, что, несмотря на свои многочисленные угрозы выйти из переговоров, США пока не собираются этого делать. Вице-президент США Джей Ди Вэнс взял еще 100 дней, в течение которых администрация Трампа будет якобы сближать Россию и Украину, ведь сейчас между их мирными предложениями "очень большая пропасть".

Кроме того, недавно в Сенате США был представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической. Таможенные пошлины в размере 500% на все товары будут угрожать тем государствам, которые покупают российские нефть, газ, уран и уголь – в первую очередь, это Китай (нефть и уголь), Индия (нефть) и Европейский Союз (сжиженный природный газ).