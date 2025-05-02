Последнее Трампово предупреждение: действительно ли США выходят из переговоров между Украиной и Россией

Что стоит за новым заявлением США о войне в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа изменяет свой подход к посредничеству в российско-украинской войне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "россияне и украинцы должны договориться между собой" о завершении боевых действий.

Об этом Вэнс сообщил в интервью Fox News. По его словам, Белый дом создал условия для переговоров, но окончательное решение о мире должны принимать непосредственно стороны конфликта. Значит ли это, что нас хотят оставить? Или это просто хитрый план Трампа? "Телеграф" решил узнать у экспертов.

Что сказал Вэнс и какова позиция Белого дома

"Думаю, украинцы, да, конечно, они злятся из-за вторжения, но стоит ли продолжать терять тысячи и тысячи солдат ради нескольких миль туда или сюда? Я надеюсь, что обе стороны одумаются", — заявил Вэнс в интервью Fox News.

В США теперь не уверены в скором завершении войны: "Мы добились, чтобы они подали предложения по миру, подписали соглашение о полезных ископаемых. Думаю, мы пришли к тому моменту, когда они должны сказать: "Мы прекращаем бороться. Мы перестаем терять тысячи и тысячи молодых жизней. Мы с этим покончили". Но только Россия и Украина могут принять это решение. Даже президент Трамп не может сделать это за них", — подчеркнул Вэнс.

В то же время, спикер Государственного департамента США Темми Брюс заявила 1 мая, что администрация Трампа не планирует отменять санкции против Кремля. Более того, Белый дом готов ввести более жесткие ограничения, если российский лидер Владимир Путин откажется от мирных переговоров.

"Конечно, мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы все наши действия, как государства, были дипломатическими — он четко придерживается этого подхода. В то же время он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, требующие внимания", – подчеркнула она.

"Суть изменений состоит в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон, и настало время, чтобы именно они презентовали и разработали конкретные идеи относительно того, как завершить этот конфликт", — будет их решение.

Мнение экспертов

Украинский политолог Алексей Якубин считает, что подобная позиция американской администрации свидетельствует о желании защитить себя от возможной критики.

"Мне кажется, что такая реакция Соединенных Штатов Америки является показателем того, что в администрации Дональда Трампа сейчас хотят определенным образом оградить себя от обвинений, что им не удалось быстро закончить российско-украинскую войну", – объясняет Якубин.

По его словам, это реализация новой стратегии: "Штаты, Трамп получил минеральное соглашение, а дальше Трамп и его администрация смогут говорить, что мы сделали основание для того, чтобы Украина и Россия могли начать прямой диалог: вот, пожалуйста, пусть теперь они ведут".

Политолог также добавляет, что это может являться сигналом о том, что администрация США не видит быстрого прогресса в переговорах. "Для меня это означает то, что Штаты, видимо, понимают, что сейчас быстрый прогресс в переговорах вряд ли возможен, потому что если бы они видели эту ситуацию иначе, я думаю, что Дональд Трамп он очень активно присоединялся бы к этому процессу", — отмечает Якубин.

Эксперт не исключает, что это может быть "последнее Трамповское предупреждение": "Если Украина и Россия в ближайшее время не будут готовы начать какие-либо консультации или доходить до каких-то компромиссов, то в таком случае Штаты просто теперь будут апеллировать к тому, что мы все сделали, мы все предложили, а Трамп все сделал, подготовил почву".

Впрочем, эксперт по международным вопросам адвокат Евгений Огарков считает, что заявление вице-президента свидетельствует прежде всего о дипломатической осторожности.

"Заявление вице-президента США Вэнса свидетельствует, что в США теперь стали осторожнее, чем раньше: "Ведь временные рамки президента Трампа "по окончании войны в Украине" уже несколько раз сдвигались", — отмечает эксперт.

"Тезис о том, что американские чиновники не будут "бегать по всему миру" с участием в переговорах, свидетельствует, что администрация США столкнулась с непредсказуемостью и манипуляциями со стороны путинского режима", – добавляет Огарков.

Однако есть и позитив. "Не буду пессимистом – ведь впервые Трамп согласовал продажу оружия на сумму более 60 млн долларов через механизм direct sales. И действительно именно это следует считать резонансной новостью".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп готов продавать Украине оружие. Названы три цели.