Журналіст, народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко про ситуацію довкола виходу США із мирних переговорів

Трамп вийшов із переговорів. Що це означає

1. Із негативного — заява Венса, де він наполягає, що далі мають бути прямі переговори Украіна-Росія. Взагалі зараз інформаційна лінія США зводиться до того, що США зробили все можливе, винні обидві сторони, Україні треба думати, бо вона слабша.

2. Наша надважлива задача пояснювати чому прямі переговори з РФ — це пастка. І варто памʼятати — заява Венса це пояснення для внутрішньої аудиторії позиції Трампа, а не примушування нас до таких переговорів. Це дві кардинально різні речі.

3. Із позитиву: Трамп вийшов з переговорів після угоди про мінерали і символічного виділення зброї на 50 млн доларів. Простіше кажучи, вихід з переговорів не передбачає припинення допомоги.

4. Як я і казав багато разів — для нас головними переговорами є переговори Європа — США, де ми є одним з трьох базових питань (мита, парасолька НАТО над Європою і війна в Україні). Від цих переговорів залежатиме подальша фінансова і воєнна (за яку заплатить Європа) допомога Україні. Тому повторю вкотре: наша головна ціль не сваритися з США і бути частиною безпекового та економічного периметру переговорів Європа — США.

5. Наступне переговорне вікно можливостей зʼявиться не раніше закінчення літнього наступу.

Джерело: Facebook Вадима Денисенка