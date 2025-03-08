Экснардеп и действующий военнослужащий ВСУ Егор Фирсов о том, что за геополитическими задачами нельзя забывать о нуждах фронта:

О некоторых аспектах на фронте – не забывайте, он еще есть!

Это фото я сделал ровно 11 месяцев назад. Вышел с позиций пешком, прошел 3 километра. Потом меня встретило авто. Уже тогда дроны кружили достаточно активно, и я не хотел делать лишний движ возле наших позиций.

Потом я заехал на эту высоту, сделал фото и даже стоял там полчаса – записывал видео восхода солнца.

Проблема в том, что сегодня так просто тусить, даже в 10-километровой зоне – уже невозможно. Насыщенность неба дронами — в десятки раз больше. Дальность полетов также выросла по сравнению с прошлым годом.

Это создает главную проблему — логистику и все, что с ней связано. А обслуживание фронта, снабжение необходимым бойцов на передовой – это та "кровь", которая питает их способность воевать.

Это и является кардинальным отличием фронта по сравнению с прошлой зимой — обеспечение функционирования логистических "артерий" сегодня даже более опасно, чем нахождение на позициях.

Иногда пехота предпочитает провести больше времени в блиндажах, чем подвергать себя опасности во время передвижений.

Сейчас каждое авто, перемещающееся вблизи фронта, должно иметь качественный РЭБ. Необходимо иметь спектр анализатора, мониторящего небо. И даже это не будет гарантией сохранности. Потому что противник все чаще использует дроны на оптоволокне, с дальностью полета уже 15 километров.

Поскольку дронов в небе со всех сторон становится больше — главный вызов – это их упорядочение, слаживание и организация работы: как дронов, так и РЭБа – двух антиподов. Тот, кто первый сможет качественно организовать этот процесс, тот и получит существенное преимущество и шанс выжить.

Из хороших новостей — постоянно слышны наши самолеты в небе, чего год назад не было вообще.

Из-за присутствия самолетов и новых технологий радиоэлектронной борьбы — вражеских КАБов стало меньше, — по крайней мере, не сравнить с тем, что было с Авдеевкой год назад. Там иногда использовали более сотни авиационных бомб в сутки.

Как видите, линия фронта немного стабилизировалась. Еще несколько месяцев назад почти все не видели шансов выстоять Покровску. Но он до сих пор стоит. И движения фронта нет уже два месяца. На Покровском направлении за это время даже освободили несколько населенных пунктов.

Преимущественно это произошло из-за прихода командующего Драпатого, который возглавил ОСУВ "Хортица".

Но! Есть опасение и ощущение (говорю сразу — подкрепленное исключительно собственной интуицией), что противник накапливает силы и в ближайший месяц снова бросит волну в бой, чтобы захватить больше Донецкой области и войти в Днепропетровскую.

Геополитическая задача – выбить себе лучшие позиции на переговорах. И обеспечить стабильную стратегическую инициативу.

Поэтому и для нас события на фронте должны быть центральными, без отвлечений на разное, действительно второстепенное.

Источник: Facebook Егор Фирсов