Украинский политолог Сергей Таран рассказал о, чем действительно свидетельствует отставка Маска

Отставка Маска – это стратегическое поражение Трампа, значение которого лично для него весит больше, чем все войны в міре. Своей миссией Трамп и его ближайшие соратники видели уничтожение "глубинного государства" – "бюрократов", по их мнению, мешающих президенту исполнять волю американцев.

Хотя, в целом, эти институты сохраняют государственные механизмы управления, несмотря на любые политические катаклизмы внутри страны. Именно эти институты сдерживали Трампа во время его первого срока, когда силовики "глубинного государства" вычистили из его окружения пророссийских агентов влияния и сделали политику Трампа вполне прогнозируемой и относительно респектабельной.

И поэтому на этот раз личная лояльность стала главным критерием Трампа при его назначениях в силовые структуры. Но на этом трамписты не остановились. И поэтому Трамп назначил миллиардера Маска на вновь созданную должность Специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE) с одной лишь целью – массово увольнять "всех" и навсегда ломать созданное столетиями "глубинное государство".

Неправы те, кто считает Трампа неидеологическим и хаотичным. За Трампом есть своя идеология, согласно которой государством должны руководить эффективные СЕО, а не скучные бюрократы. Это должно стать основой перезагрузки всего американского государства во главе которого стоял бы самый главный СЕО. Но не суждено. Новую систему не удалось построить, а сам Маск стал самым непопулярным политиком из окружения Трампа. И сейчас он уходит в отставку. "Глубинное государство" побеждает.

Отставка Маска подвешивает и все другие мегапланы президента США, потому что означает, что американские институты будут действовать и, следовательно, будут ограничивать неадекватные изыски президента.

Пока неизвестно, чем обойдется для мира нестандартная политика Трампа. Но американская демократия, скорее всего, выживет.

Источник: пост Тарана в Facebook