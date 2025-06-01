Глава Государственной службы Украины по делам детей подчеркивает, что решение перенести праздник на 20 ноября крайне символично

Ежегодно 1 июня был для украинцев Днем защиты детей. Праздник, наполненный атмосферой радости и детства.

В этом году Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о переносе Дня защиты детей с 1 июня на 20 ноября, присоединившись к мировой практике Всемирного дня ребенка.

Это решение крайне символично. Именно 20 ноября в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 – Конвенция ООН о правах ребенка. Конвенция стала основополагающим документом, определяющим права каждого ребенка в мире — независимо от его происхождения, расы, вероисповедания или места жительства.

Это дата, объединяющая человечество вокруг ценностей достоинства, равенства и заботы о самых маленьких. И для Украины, которая является частью демократического мира, переход к Дню защиты детей именно 20 ноября — это возможность еще раз засвидетельствовать принадлежность к большой международной семье, которая говорит с детьми на одном языке — языке прав и заботы.

И хотя в этом году 1 июня уже не будет официальным праздником, но это не означает, что мы перестанем в этот день проводить мероприятия для детей, встречаться с семьями, говорить о правах ребенка.

В Украине, где война так или иначе коснулась судьбы каждого ребенка, защита детства уже давно вышла за пределы разового обсуждения раз в год. Защита детства – это ежедневная и системная работа, именно для этого в 2023 году была создана Государственная служба Украины по делам детей.

Наша ответственность перед детьми не зависит от даты календаря. Мы работаем ради счастливого детства в общинах, поддерживая семьи, воспитывающие детей-сирот или пострадавших от войны, развивая патронат, наставничество, усыновление и семейные формы воспитания, возвращая эвакуированных детей из-за границы в безопасные регионы и любящие семьи. И это неполный список разных векторов деятельности Государственной службы по делам детей.

И мы уже получили результат. За прошлый год усыновлено 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, это на 343 ребенка больше, чем в 2023 году. И мы работаем над тем, чтобы эта цифра росла.

В первом квартале 2025 года уже усыновлено 290 таких детей. При этом 55 тысяч 860 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, уже находятся в семейном окружении – это из 61 тысячи 276 детей, состоящих на первичном учете.

С начала полномасштабного вторжения 488 детей, эвакуированных за границу и находившихся в сложных жизненных обстоятельствах, уже возвращены в Украину — в биологические семьи. И наша команда вдохновлена делать больше.

Сегодня я хочу поблагодарить каждого украинца кто разными способами защищает наших детей, даря любовь, поддержку, чувство дома и просто теплые слова и объятия. Эти простые шаги воспитывают поколение счастливых, уверенных в себе личностей, которые станут будущим Украины! Со своей стороны мы будем поддерживать родителей, воспитателей, общественность и всех людей, которые открыли свое сердце детям. Чтобы день защиты детей в Украине был каждый день!

Петр Добромильский специально для "Телеграфа".