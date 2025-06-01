Глава Державної служби України у справах дітей підкреслює, що рішення перенести свято на 20 листопада є вкрай символічним

Щорічно 1 червня був для українців Днем захисту дітей. Свято, яке наповнене атмосферою радості та дитинства. А також свято, яке дає привід порушити у суспільстві теми про безпеку, можливості для розвитку дітей, важливість гармонійного виховання у сім’ї.

Цьогоріч Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про перенесення Дня захисту дітей з 1 червня на 20 листопада, приєднавшись до світової практики відзначення Всесвітнього дня дитини.

Це рішення є вкрай символічним. Саме 20 листопада в 1959 році була ухвалена Декларація прав дитини, а в 1989 — Конвенція ООН про права дитини. Конвенція стала основоположним документом, що визначає права кожної дитини у світі — незалежно від її походження, раси, віросповідання чи місця проживання.

Це дата, яка об’єднує людство навколо цінностей гідності, рівності й турботи про найменших. І для України, яка є частиною демократичного світу, перехід до відзначення Дня захисту дітей саме 20 листопада — це можливість ще раз засвідчити приналежність до великої міжнародної родини, яка говорить з дітьми однією мовою — мовою прав і турботи.

І хоча цьогоріч 1 червня вже не буде офіційним святом, але це не означає, що ми перестанемо цього дня проводити заходи для дітей, зустрічатися з родинами, говорити про права дитини. Просто тепер ми матимемо ще один привід нагадати: захист дитини — не одноденне свято, а має глибокі та сильні сенси, варті уваги та змін на краще постійно.

В Україні, де війна так чи інакше торкнулася долі кожної дитини, захист дитинства вже давно вийшов за межі одноразового обговорення раз на рік. Захист дитинства це щоденна і системна робота, саме для цього у 2023 році була створена Державна служба України у справах дітей.

Наша відповідальність перед дітьми не залежить від дати в календарі. Ми працюємо задля щасливого дитинства у громадах, підтримуючи родини, які виховують дітей-сиріт, або тих, хто постраждав від війни, розвиваючи патронат, наставництво, усиновлення та сімейні форми виховання, повертаючи евакуйованих дітей з-за кордону у безпечні регіони та люблячі сім’ї. І це неповний перелік різних векторів діяльності Державної служби у справах дітей.

І ми вже маємо результат. За минулий рік усиновлено 1270 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, це на 343 дитини більше, ніж у 2023 році. І ми працюємо над тим, щоб ця цифра зростала.

В першому кварталі 2025 року, вже усиновлено 290 таких дітей. При цьому 55 тисяч 860 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже перебувають у сімейному оточенні – це з 61 тисячі 276 дітей, що знаходяться на первинному обліку.

З початку повномасштабного вторгнення 488 дітей, які були евакуйовані за кордон і перебували в складних життєвих обставинах, уже повернено до України — у біологічні сім’ї. І наша команда натхненна робити більше.

Сьогодні я хочу подякувати кожному українцю хто у різний спосіб захищає наших дітей, даруючи любов, підтримку, відчуття дому і просто теплі слова та обійми. Ці прості кроки виховують покоління щасливих, впевнених у собі особистостей, які стануть майбутнім України! Зі свого боку, ми будемо підтримувати батьків, вихователів, громадськість та всіх людей, які відкрили своє серце дітям. Аби день захисту дітей в Україні був кожен день!

Петро Добромільський спеціально для "Телеграф".