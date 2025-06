Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям объяснил симпатию Эррола Маска к Путину и критику демократии

О Маске в Москве

Как я уже говорил, симпатии американских ультраправых к российским единомышленникам – это не аберрация, а системная вещь.

Это не случайные эпизоды, не провокации и даже не диверсионная работа спецслужб. Все гораздо глубже. Мы имеем дело с длительной и последовательной идеологической эволюцией, все чаще выводящей крайние правые круги Запада и российских традиционалистов на один геополитический вектор.

Дело здесь не в бизнесе и не в вербовке КГБ. А в глубоком идеологическом родстве.

Попытайтесь забрать из представления об ультраправых все то, что связывается с "холодной войной" — антикоммунизм, русофобия, милитаризм.

И оставьте только их отношение к демократии, к свободе личности, к обществу как таковому.

И традиционные "старые" ультраправые США, и "новые" поклонники Темного Просвещения имеют много общего с российским традиционализмом Дугина-Малофеева.

Перечислю эти общие базовые пункты:

- апология авторитаризма – власть должна быть жесткой, вертикальной, основанной на силе, а не на праве;

- презрение к либеральной демократии и парламентаризму — выборы, права меньшинств и свобода слова считаются "иллюзией";

- конспирологическое видение истории – в каждом глобальном явлении видят заговор, часто с антисемитским, антиамериканским или антимасонским подтекстом;

-атриархальная иерархическая система ценностей — идеализация традиционной семьи, неравенства полов и клановой структуры общества. По этому пункту в Украине у них много единомышленников, судя по реакции на вчерашний прайд.

Это можно легко проиллюстрировать на примере Эррола Маска – отца Илона Маска.

Во время визита в Москву на очень красноречивый "Форум будущего 2050", где также выступали другие западные ультраправые политики и медийники (Алекс Джонс, Макс Блюменталь, Пьер-Антуан Плакувент, Джордж Галловей), Эррол неоднократно озвучивал взгляды, вполне созвучные как с риторикой Темного Просвещения, так и с русским традиционализмом.

- "Было бы глупо не восхищаться Путиным. Он сильный лидер. Мероприятие выглядит клоунским на фоне его решений."

Это чистая апология силы. Она характерна не только для российских автократов, но и для многих адептов технократического цинизма на Западе, считающих, что демократия "не справляется" с современными вызовами.

- Скепсис к демократии? Безусловно, Эррол называл американские выборы "маскарадом", а западную демократию — "идеологией, ведущей к распаду семьи и институтов". Это не просто критика.

- А дальше – знакомая риторика заговоров: "биолаборатории США в Украине", "заговор против традиционной семьи", "антиглобализм". Все это столбы информационной повестки дня, которая крутится как в российской, так и в ультраправой западной медиасфере. В частности, на правых площадках, чьи представители также заявлены на форуме (InfoWars, PrisonPlanet, Grayzone, The Mother of All Talk Shows (MOATS))

- Идеализация патриархального строя тоже на месте: в интервью Daily Mail Эррол заявил, что "мужчины обладают большей властью, и это нормально", а "женщины слишком эмоциональны для правительства".

Выступление Эррола на дугинском форуме наряду с Алексом Джонсом, Блюменталем, Галловеем и другими — это не курьез.

Это очередное доказательство системной идеологической близости западных радикальных прав к русскому реакционному мышлению.

В комментарии — наше из Oksana Moroz видео, где мы разбираем идеологические симпатии российских и американских правых.

Источник: Facebook-страница Max Gardus.