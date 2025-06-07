Ссора Маска и Трампа может стать ударом для Кремля: политолог назвал причину

Россия ссоре рада не будет

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском может благоприятно сказаться на ситуации в Европе. При этом он точно не пойдет на пользу интересам России.

Такое мнение высказал политолог Иван Преображенский в колонке для DW. По его словам, Маск для Кремля был "сумбурным союзником" хотя бы потому, что вносил хаос в европейскую политику.

По словам миллиардера, он является одним из самых важных спонсоров Трампа и Республиканской партии на выборах в 2024 году. При этом он даже утверждает, что без его помощи Трамп бы не смог победить, а его партия не получила бы большинства в Сенате.

После выборов Маск практически переехал жить в резиденцию Трампа, а также начал позиционировать себя как один из самых важных чиновников в Белом доме. Под его неформальным руководством ведомство DOGE вмешивалось в деятельность чуть ли не всех ведомств, а некоторые из них, вроде USAID, даже закрыть. Преображенский отмечает, что еще до выборов Маск был очень близок к Кремлю, общался с Владимиром Путиным и критиковал власти Украины.

Скандал между Трампом и Маском вряд ли изменит отношение президента США к президенту Украины Владимиру Зеленскому или к Путину, поскольку в его администрации достаточно много пророссийских чиновников. Например, это касается специального представителя Стива Уиткоффа.

"И все же Кремль явно потерял один из давно налаженных каналов воздействия на Трампа. С учетом того, что американское руководство все чаще вынуждено признавать прямое нежелание России обсуждать прекращение огня и долгосрочный мир с Украиной, по крайней мере, на этом этапе, скорее всего, россиянам будет сложно найти новые каналы связи и влияния такого масштаба. Тем более, что в характере Дональда Трампа — поступать назло своим противникам, в число которых может угодить Илон Маск", — считает политолог.

Он также напоминает, что Маск поддерживал ряд пророссийских ультраправых политиков и партий в Германии, Франции, Великобритании, Румынии и других европейских странах и с его уходом, уйдет и влиятельный фактор дестабилизации Европы.

"И хотя после ухода Маска отношение США с Европой все равно, скорее всего, останутся прохладными, Путину впору начинать носить траур по Маску. Ведь он помогал Кремлю экономить так много сил и денег, пусть и косвенно", — добавил Преображенский.

Напомним, Маск в конце мая начал резко критиковать Трампа из-за того, что тот якобы подрывает его планы по сокращению расходов бюджета. После этого миллиардер даже намекнул, что президент является педофилом.

Позже он объявил, что намерен создать свою политическую партию, чем может угрожать американской двухпартийной системе. Демократы и республиканцы 150 лет не пускали другие партии в политику. Но состояние Маска может позволить поднять бурю в политической сфере США.