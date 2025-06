Політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій пояснив симпатію Еррола Маска до Путіна та критику демократії

Про Маска у Москві

Як я вже казав, симпатії американських ультраправих до російських однодумців — це не аберація, а системна річ.

Це не випадкові епізоди, не провокації і навіть не диверсійна робота спецслужб. Усе значно глибше. Ми маємо справу з тривалою і послідовною ідеологічною еволюцією, що дедалі частіше виводить крайні праві кола Заходу й російських традиціоналістів на один геополітичний вектор.

Справа тут не в бізнесі й не у вербуванні КДБ. А в глибокій ідеологічній спорідненості.

Спробуйте забрати з уявлення про ультраправих все те, що пов'язується з "холодною війною" — антикомунізм, русофобія, мілітаризм.

І залиште лише їхнє ставлення до демократії, до свободи особистості, до суспільства як такого. Ви побачите: антидемократичний, антиіндивідуалістичний, антигуманістичний світогляд сьогодні цілком може об'єднати американських "техно-елітаріїв" із російськими "дугінцями".

І традиційні "старі" ультраправі США, і "нові" прихильники Темного Просвітництва мають багато спільного з російським традиціоналізмом Дугіна-Малофєєва.

Перелічу ці спільні базові пункти:

- апологія авторитаризму — влада має бути жорсткою, вертикальною, заснованою на силі, а не на праві;

- презирство до ліберальної демократії та парламентаризму — вибори, права меншин і свобода слова вважаються "ілюзією";

- конспірологічна візія історії — у кожному глобальному явищі вбачають змову, часто з антисемітським, антиамериканським або антимасонським підтекстом;

-атріархальна ієрархічна система цінностей — ідеалізація традиційної родини, нерівності статей і кланової структури суспільства. По цьому пункту в Україні в них багато однодумців, судячи по реакції на вчорашній прайд.

Це можно легко проілюструвати на прикладі Еррола Маска — батька Ілона Маска.

Під час візиту до Москви на дужо промовистий "Форум майбутнього 2050", де також виступали інші західні ультраправі політики та медійнки (Алекс Джонс, Макс Блюменталь, П’єр-Антуан Плакувент, Джордж Галловей), Еррол неодноразово озвучував погляди, цілком співзвучні як з риторикою Темного Просвітництва, так і з російським традиціоналізмом

- "Було б нерозумно не захоплюватися Путіним. Він сильний лідер. Захід виглядає клоунським на фоні його рішень."

Це — чиста апологія сили. Вона характерна не лише для російських автократів, а й для багатьох адептів технократичного цинізму на Заході, які вважають, що демократія "не справляється" з сучасними викликами.

- Скепсис до демократії? Безумовно. Еррол називав американські вибори "маскарадом", а західну демократію — "ідеологією, що веде до розпаду сім'ї та інституцій". Це не просто критика — це відмова від самого принципу народовладдя.

- А далі — знайома риторика змов: "біолабораторії США в Україні", "змова проти традиційної родини", "антиглобалізм". Усе це — стовпи інформаційного порядку денного, що крутиться як у російській, так і в ультраправій західній медіасфері. Зокрема, на правих майданчиках, чиї представники також заявлені на форумі ( InfoWars, PrisonPlanet, Grayzone, The Mother of All Talk Shows (MOATS))

- Ідеалізація патріархального ладу теж на місці: в інтерв’ю Daily Mail Еррол заявив, що "чоловіки мають більше влади, і це нормально", а "жінки надто емоційні для уряду". Це — класичний соціальний ієрархізм, або в сучасному словнику — неомачизм.

Тож, виступ Еррола на дугінському форумі поряд з Алексом Джонсом, Блюменталем, Галловеєм та іншими — це не курйоз.

Це черговий доказ системної ідеологічної близькості західних радикальних правих до російського реакційного мислення.

В коментарі — наше з Oksana Moroz відео, де ми розбираємо ідеологічні симпатії російських та американських правих

Джерело: Facebook-сторінка Max Gardus.