Украинский политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов о массированном обстреле Украины

Сегодняшний обстрел, главной целью которого был Киев, но досталось и Одессе, он был… очередным. Да, как ни банально и жутко бы это не звучало для тех, кто далеко. Для нас это очередной обстрел. Не первый. Не десятый. И мы знаем, что не последний. А еще мы знаем, что никакая это не "ответка" за удар по аэродромам. Именно потому, что этот обстрел не первый и не десятый

Нет никаких ответок. Удары именно по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре, больницам пошли не в ответ на наши удары. А сразу после того, как оккупанты осознали, что не могут захватить Украину военным путем. Что ЗСУ существуют и вполне чувствительно бьют агрессора. Что украинцы не встречают их цветами. И от страха тоже не сдаются. И начались обстрелы. Первый, второй, десятый. Сколько их было уже всего? Шахедами и ракетами по центру и западным регионам Украины. По прифронтовым городам спектр используемого вооружения уда шире.

Мы все это видим. И еще мы понимаем, что это жест тупой злобы, ненависти и… отчаяния. Именно потому, что этот обстрел не первый и не десятый. Они не могут ничего добиться на фронте. Положить 200 тысяч за несколько поселков и посадок? Могут. И в результате получают груду щебня и несколько посадок в качестве приза за тысячи черных пакетов. За два года штурмов со страшными потерями под бравурные заявления роспропаганды и нытье наших "всепропальщиков" оккупирован 1% территории Украины.

И сейчас при всех усилиях на этой летней кампании фронт не рухнул. Оборону не прорвали, ни на Сумщине, ни на Покровске, ни на Константиновке. Тасуют подразделения с одного направления на другое, тянут все что можно из Крыма на Курск, но… ничего глобального не получается. Потому обстрелы в первую очередь столицы. Чтобы порадовать свое стадо, которое жаждет крови мирных. И в отчаянной надежде – а вдруг? Вдруг украинцы наконец сломаются, прекратят сопротивление и сдадутся на милость победителя. Вот тогда и отыграемся!

Но нет. Украинцы не сдадутся. Кто-то из принципа, кто-то потому что прекрасно понимает, как будет выглядеть "милость победителей". Так что ничего они этим обстрелом не добьются. Как не добились и прошлым. Как не добился капитуляции Великобритании в свое время Гитлер. Они с путиным в ситуации безнадеги от очаяния используют совершенно одинаковые методы – бомбежки мирного населения. И закончат одинаково. А компания пропагандистов и соучастников будут потом на скамье подсудимых рассказывать, что просто выполняли приказ. А стадо будет размазывать сопли и говорить, что ни о чем не знало. Все это уже было. И еще будет. В очередной раз…

Источник: пост Сазонова в Facebook