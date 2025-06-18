Политолог, кандидат политических наук Михаил Басараб объяснил, что сейчас происходит в России

Буквально сейчас в России происходят очень интересные процессы, свидетельствующие о суматохе кремлевского режима и дающие основания для определенных исторических параллелей.

Кремль в режиме чрезвычайного ускорения занят созданием "русского человека". Хотя этот процесс не новый, сейчас он приобретает наиболее выразительные, а следовательно и карикатурные формы. Среди других признаков этого процесса есть регулярные экзотические призывы Апти Алаудинова к объединению ислама и христианства в некую новую религиозную сущность. В лидеры общественного мнения выводятся странные российские патриоты, демонстративно подлизывающиеся к кадыровцам. Российские спецслужбы и политики канализируют характерную для россиян ксенофобию на чужаках из Центральной Азии, но очень дозируют и по возможности нейтрализуют проявления нетерпимости по отношению к кавказцам.

Путинская социальная инженерия делает решительные попытки еще больше оградить периметр российского социума, согнать массовую ксенофобию россиян на мигрантах и ​​форсированно монтировать нового "российского сверхчеловека", который будет христианином, мусульманином, россиянином и кавказцем одновременно. На выходе должно выйти множество таких "русских людей", которые теперь еще больше должны будут ненавидеть нероссиян, других христиан и других мусульман.

Выглядит этот концепт как плод воображения больного человека. Но кто говорил, что там находятся здоровые.

Путин не придумал ничего нового. В свое время из-за изменений в конституцию Союза Брежнев создал в своем воображении "новое историческое сообщество людей – советский народ". Это произошло на исходе жизни Брежнева и перед началом авантюрного вторжения в Афганистан, существенно приблизившего Совок к развалу. Брежнев, видимо, хотел украсить этой инициативой серость и нищету застоя. Путину новый "русский человек" нужен для тушения внутренних пожаров и нового дыхания в войну, которая теперь уже выходит своими амбициями за пределы Украины и направлена ​​на разрушение НАТО.

Ограниченность ресурса, куча внутренних проблем и амбициозные геополитические цели нуждаются в нестандартных прожектах социальной инженерии внутри России. Если Кремль не станет сшивать все это внутри на фоне бремени войны, то лоскутный массив населения может не выдержать нагрузки новых вызовов и начнет растекаться из дырявой ржавой жестянки под названием РФ.

Этот эксперимент по социальному моделированию не окончится ничем хорошим. Это попытка собрать в кулак обломки всего, что осталось. Это не старт чего-то нового, а финал. В надежде на то, что чисто на волевых качествах и в ободранных лаптях удастся дожать разнеженный Запад.

Прожект "русского человека" жестко противоречит возрождению ислама на периферии РФ. В то же время эта затея прямо противоположна государственной ксенофобской волне против мигрантов из Центральной Азии. Менеджерить ксенофобию против одних и недопускать против других – очень сложно. Особенно в России. Если это еще и делается для затягивания поясов и участия всех в непонятной для многих войне, то это дополнительная проблема.

Путин идет по пути Брежнева, РФ движется финишным ускорением СССР. Удачи им всем в этом направлении.

Источник: пост Басараба в Facebook