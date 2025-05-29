Политолог, кандидат политических наук Михаил Басараб объяснил, почему у россиян нет ресурсов на длительную войну

На поверхности лежит доказательство, что Кремль не имеет возможности вести долгую войну такой интенсивности против Украины.

Если бы у россиян были силы вести долгую войну, они не делали бы массированных воздушных атак на украинские тылы. Враг бы изнурял наш ресурс дряблой войной на линии непосредственного столкновения, не особенно стремясь продвигаться вперед.

Если бы у них был запас прочности, они бы "мололи" нашу живую силу там и делали бы все, если бы украинский тыл как можно быстрее перестал чувствовать войну и погрузился в заботы обыденной мирной жизни. Впоследствии бездна между фронтом и тылом стала бы бездной. Такую страну можно легче качать изнутри. Это был бы идеальный сценарий для россиян. Есть одно но…

Чтобы реализовать такую ​​стратегию, нужно время, а главное – ресурс. У россиян нет ни одного, ни другого. Именно поэтому они лупят дронами и ракетами по мирным городам, поэтому они пытаются запугать нас и весь мир "орешниками" и еще чем-то там. Они делают это, потому что находятся на грани возможностей. По целому ряду проблем у них все больше подгорает изнутри. Им нужно спешить, подгонять других, чтобы в самой России не начало гореть всерьез. Они бы так не суетились, если бы у них был уверенный запас сил.

И еще одна их основополагающая проблема. Она в том, что их возможности не отвечают заявленным амбициям. Это станет очевидным и для самих россиян, если не спешить.

Враг продолжает войну с большим напряжением и точно боится очень неприятных внутренних "сюрпризов", которые в любой момент может актуализировать сегодняшнее положение.

Источник: пост Басараба в Facebook