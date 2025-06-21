Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал абсурдные заявления Путина на форуме в Петербурге, в частности о "едином народе", отметив усиление враждебной пропаганды за рубежом

Мессианство Путина прогрессирует. Разрушение "мира права" и утверждение "мира силы", уничтожение Украины и массовые убийства украинцев — "это естественно, как восход солнца".

Путин на пленарном заседании экономического форума ПМЭФ озвучил по отношению к Украине достаточно много абсурдных и взаимоисключающих вещей. Точнее, все, что он говорил о нас – абсурд и конфликт лживых выдумок.

Одно из самых идиотических пар заявлений: "Там [в Украине], где ступает нога "русского" солдата — то наше" — "Я считаю "русский" и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша". То есть мы "один народ", потому что по нам прошла "нога "русского" солдата", это достаточное основание для признания "одним народом"?

Ну или утверждение: "Россия никогда, никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость". И продолжение: "У России нет цели забрать город Сумы, но такая возможность не исключена".

Путин не раз возвращался к теме захвата наших территорий и надежды, что мир это узаконит: "Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины – мы настаиваем на признании реалий, сложившихся на земле [оккупированных территорий законно российскими – А.Г.]". Хотя тезис "Действия России в ходе "СВО" в Украине были направлены на защиту населения" тоже вне всяких пределов сознания.

С другой стороны, на внешнем поле Кремль работает более эффективно – потому что там меньше бреда Путина и больше вложенных в лоббизм и агентов денег. Поэтому нынешний лживый месседж "Россия очень хочет переговоров и мира, это Украина отказывается", распространяется достаточно активно на уровне зарубежных правительств и парламентов. Та же Германия уже лет 20 гиперчувствительна (благодаря огромным расходам Кремля на пропагандистскую и лоббистскую работу) к российским информационным вбросам. Сейчас эксперт фракции AfD по внешней политике Маркус Фронмайер активно взялся отрабатывать потребности России: "Если Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать в качестве возможной отправной точки для дипломатии".

Ранее Фронмайер поддерживал "Манифест" СДПГ о необходимости начать переговоры с Москвой — а заодно "покончить с милитаризацией" Германии. То есть, социал-демократы буквально требуют разрушения остаточной обороноспособности государства ради веры в "мирного ядерного Путина". Но с этой угрозой должна разбираться сама Германия и канцлер Мерц. Украине стоит все же хоть теперь организовать качественную и массированную международную кампанию противодействия кремлевским вбросам. Но для этого нужны специалисты.

Источник: Facebook-страница Алексея Голобуцкого.