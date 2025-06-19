Отборная "биполярка" и неприкрытый цинизм: Путин вылез на публику и снова наделал безумных заявлений

Путин вспомнил о "нелегитимности" украинского президента и сделал ряд циничных заявлений по поводу войны

Российский правитель Владимир Путин в очередной раз выступил со своим публичным бредом перед прессой. Среди прочего он вовсю включил свое биполярное расстройство – в частности, заявил, что Россия, мол, "не начинала" войну в Украине. Также в очередной раз озвучил традиционную сказку о "нелегитимности Зеленского" и публично соврал, что удар по Киеву 17 июня, в результате которого погибли 28 человек, наносился якобы по "военным объектам".

Собрали главное из путинского бреда:

Путин заявил, что готов "встречаться со всеми", в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским . Однако моментально дал понять, что Россия не будет придерживаться каких-либо подписанных договоров , потому что "первое лицо Украины нелегитимно" (при этом легитимность самого Путина находится под большим вопросом).

. Однако моментально дал понять, что , потому что "первое лицо Украины нелегитимно" (при этом легитимность самого Путина находится под большим вопросом). Цинично солгал, что удар по Киеву, где погибли 28 гражданских, был нанесен по якобы "военным объектам" . Еще и прибег к угрозам в адрес журналистов, которые спросили об этой атаке.

. Еще и прибег к угрозам в адрес журналистов, которые спросили об этой атаке. Продемонстрировал собственную "биполярку", что называется, "в полный рост": заявил, что Россия, мол, "не начинала войну" в Украине (остается интересный вопрос, чем же тогда объяснить российское вторжение).

(остается интересный вопрос, чем же тогда объяснить российское вторжение). Заявил, что Россия якобы готова отдать Украине еще три тысячи тел украинских военных и соврал, что отдав 6 тысяч тел погибших украинцев, Россия получила обратно только 57 своих погибших солдат. Не стал уточнять, что такой дисбаланс вызван многочисленными мертвыми россиянами, которіе кучами валяются вдоль всей линии фронта и которых никто не собирает – ни украинцы, ни сами россияне.

и которых никто не собирает – ни украинцы, ни сами россияне. Анонсировал возможность нового раунда "переговоров" между Украиной и РФ : якобы это возможно только после 22 июня.

: якобы это возможно только после 22 июня. Расхваливал президента США Дональда Трампа: заявил, что при Трампе, мол, "война в Украине не произошла бы" (то есть признал, что войну Россия все же начала, чем вошла в противоречие со своим предыдущим заявлением) и добавил, что встреча с Трампом "стала бы полезной", если ее "хорошо подготовить".

Рассказал традиционный пропагандистский российский анекдот о "государственном перевороте в Киеве в 2014 году" (этому пропагандистскому бреду уже 11 лет), не менее традиционно приплетя к своей "дикухе" Викторию Нуланд и Государственный департамент США.

(этому пропагандистскому бреду уже 11 лет), не менее традиционно приплетя к своей "дикухе" Викторию Нуланд и Государственный департамент США. Утверждал, что антироссийские санкции якобы бьют исключительно по Европе . Правда, не стал комментировать тот момент, почему тогда Россия так требует эти "безобидные" санкции отменить и активизирует свои "консервы" в Европе, чтобы срывать новые санкционные пакеты.

. Правда, не стал комментировать тот момент, почему тогда Россия так требует эти "безобидные" санкции отменить и активизирует свои "консервы" в Европе, чтобы срывать новые санкционные пакеты. Назвал информацию о возможной атаке России на страны НАТО "бредом". Кстати, то же самое он говорил и перед тем, как напасть на Украину .

. Заявил, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области "принадлежат России" , приплетя сюда псевдореферендумы и, с кого-то перепугу, устав ООН.

, приплетя сюда псевдореферендумы и, с кого-то перепугу, устав ООН. Очередное проявление "биполярки" : ситуация для Украины будет "ухудшаться", но Россия "готова продолжить переговоры".

: ситуация для Украины будет "ухудшаться", но Россия "готова продолжить переговоры". Анонсировал совместные военные учения России и Китая в 2025 году и заявил, что его внучка свободно говорит по-китайски (видимо, отправит на учения внучку вместо российской армии, которая массово подыхает в Украине).

Отметим, что несмотря на то, что российское наступление продолжается почти на всей линии фронта, оккупанты теряют огромное количество людей. Да, российская армия демонстрирует продвижение, однако оно очень медленное. При нынешних темпах полностью захватить Украину ей удастся спустя многие десятки лет ценой многомиллионных потерь. Правда, 72-летний Путин до этого не доживет.

Добавим, что большинство российской элиты надеются, что уже в 2025 году полномасштабная война России против Украины закончится. Они считают, что Москва и Киев имеют реальный шанс к чему-то договориться по итогам стамбульского процесса или другого. Правда, Путину придется как-нибудь продать эту "победу" российскому обществу.