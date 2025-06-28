Война закончится благодаря усилиям Украины, но будут благодарить Трампа - Роман Шрайк
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Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о том, когда в Украине закончится война
Если я прав, война закончится потому, что у России иссякнут легко- и среднедоступные ресурсы.
Это как с бронетехникой. Было на складах много тысяч — сначала забрали хорошие, потом средние, остались только говнячие.
Или как с финансами. Был (и пока что есть) ФНБ — сольют с него остатки ликвидной части, останется только возможность печатать деньги, сооружать пирамиду из облигаций и добавлять бизнес новыми способами.
И так далее.
Адреналин испарился, жировая прослойка закончилась, можно, конечно, воевать за счет пожирания самого себя, но Путин этого, имхо, не захочет.
Так вот. Если я прав, окончание войны будет результатом четырехлетних сверхусилий Сил обороны Украины. А также санкционной политики ЕС и предыдущей администрации США.
Но обязательно найдутся долб**бы, которые будут благодарить Дональда Трампа, который "принес мир".
Источник: пост Шрайка в Telegram.
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