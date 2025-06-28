Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о том, когда в Украине закончится война

Если я прав, война закончится потому, что у России иссякнут легко- и среднедоступные ресурсы.

Это как с бронетехникой. Было на складах много тысяч — сначала забрали хорошие, потом средние, остались только говнячие.

Или как с финансами. Был (и пока что есть) ФНБ — сольют с него остатки ликвидной части, останется только возможность печатать деньги, сооружать пирамиду из облигаций и добавлять бизнес новыми способами.

И так далее.

Адреналин испарился, жировая прослойка закончилась, можно, конечно, воевать за счет пожирания самого себя, но Путин этого, имхо, не захочет.

Так вот. Если я прав, окончание войны будет результатом четырехлетних сверхусилий Сил обороны Украины. А также санкционной политики ЕС и предыдущей администрации США.

Но обязательно найдутся долб**бы, которые будут благодарить Дональда Трампа, который "принес мир".

Источник: пост Шрайка в Telegram.