Війна закінчиться завдяки зусиллям України, але дякуватимуть Трампу - Роман Шрайк
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Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, коли в Україні закінчиться війна
Якщо я маю рацію, війна закінчиться тому, що в Росії вичерпаються легко- і середньодоступні ресурси.
Це як із бронетехнікою. Було на складах багато тисяч — спочатку забрали хороші, потім середні, залишилися лише гівнячі.
Або як із фінансами. Був (і поки, що є) ФНБ — зіллють із нього залишки ліквідної частини, залишиться лише можливість друкувати гроші, споруджувати піраміду з облігацій та додавати бізнес новими способами.
І так далі.
Адреналін випарувався, жировий прошарок закінчився, можна, звичайно, воювати коштом пожирання самого себе, але Путін цього, імхо, не захоче.
Так ось. Якщо я маю рацію, закінчення війни буде результатом чотирирічних надзусиль Сил оборони України. А також санкційної політики ЄС та попередньої адміністрації США.
Але обов'язково знайдуться довб**би, які будуть дякувати Дональду Трампу, який "приніс мир".
Джерело: пост Шрайка у Telegram.
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