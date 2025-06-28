Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, коли в Україні закінчиться війна

Якщо я маю рацію, війна закінчиться тому, що в Росії вичерпаються легко- і середньодоступні ресурси.

Це як із бронетехнікою. Було на складах багато тисяч — спочатку забрали хороші, потім середні, залишилися лише гівнячі.

Або як із фінансами. Був (і поки, що є) ФНБ — зіллють із нього залишки ліквідної частини, залишиться лише можливість друкувати гроші, споруджувати піраміду з облігацій та додавати бізнес новими способами.

І так далі.

Адреналін випарувався, жировий прошарок закінчився, можна, звичайно, воювати коштом пожирання самого себе, але Путін цього, імхо, не захоче.

Так ось. Якщо я маю рацію, закінчення війни буде результатом чотирирічних надзусиль Сил оборони України. А також санкційної політики ЄС та попередньої адміністрації США.

Але обов'язково знайдуться довб**би, які будуть дякувати Дональду Трампу, який "приніс мир".

Джерело: пост Шрайка у Telegram.