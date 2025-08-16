Руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отметил, что после встречи Трампа и Путина украинский вопрос оказался под риском компромиссов без прямого участия Киева

"Трампаут" международной системы: сухие остатки и категорические выводы. Трамп и Путин обсуждали украинский вопрос, включая обмен территориями. Хотя президент США уверял озабоченных европейцев, что этого не будет.

В интервью Fox News он говорит: есть немало пунктов, в которых сошлись кроме одного-два, которые, по мнению Президента США, можно решить. "Теперь все зависит от президента Зеленского… Но смотрите: Украина должна согласиться. Возможно, они скажут "нет".

То есть, Трамп в ближайшее время передаст финальный проект мирной программы Зеленскому и допускает отказ Украины. Теперь для Вашингтона наступает самый трудный момент — подвести Киев под более широкий компромисс, чем тот, на который Киев мог бы пойти.

Концепт "не говорить об Украине без Украины" как способ учета интересов Киева развален дотла после встречи Трампа и Путина.

Оказывается, обсуждать параметры мирного урегулирования третьей страны можно с легкостью и беззастенчивостью. У Украины, выстоявшей благодаря своей армии и гражданской устойчивости, нет возможности представить свой интерес в большой стратегической игре. То есть, оказывается, ее жертвы фактически обнуляются на треке американо-российской дипломатии.

Украинский вопрос стал для Трампа возможностью инструментализации посредничества (biased mediation), когда он используется как инструмент для продвижения собственных интересов, а не только для урегулирования конфликтов. Медиатор (США) приобретают международный имидж миротворца, хотя фактически закрепляют выгодный им результат.

Трамп выходил на встречу с чрезмерно разогретым ожиданием, что сейчас он надавит и получит хотя бы прекращение огня от Путина как знак перезагрузки американо-российских отношений.

Параметрами успеха он считал общий пресс-подход и звонок Зеленскому по итогам саммита. Прекращение огня не достигнуто. Но состоялся общий пресс-подход и, очевидно, состоится звонок в Киев. Значит, в большинстве своем параметры соглашения согласованы, хотя и не на 100 процентов.

Здесь нужно сразу заметить, что Путину таки вторично удались эффектные контрдействия в ответ на ультиматумы Запада. Сначала в мае он ультиматум европейских стран прервал контпозицию о возобновлении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, затем фактически запустил бесплодный и имитационный мирный процесс.

В августе после ультиматума Трампа он "атаковал" контрпозицией о личной встрече с Трампом, смоделировав определенные уступки, открывшие путь к Анкориджу. Его главный интерес – выиграть время. И он это получает. Трамп откладывает планы на введение дополнительных санкций против РФ.

Трамп получает свой профит в виде грандиозной волны PR и шанса на картинку личного доминирования, в которую Путин готов поиграть и даже немного унизиться ради ублажения. Еще раз у Путина была более уязвимая позиция на саммите — ему нужно было искусно обойти давление Трампа по прекращению огня. И он это сделал.

Отдельно замечу, что Трамп подоткрыл психологические приемы, которые с успехом использовал Путин для установления доверия и позитивного настроения беседы.

Путин подчеркнул, что Трамп выиграл выборы в 2020 году; признал, что если бы Трамп был президентом – этой войны вообще не было бы; сказал, что США снова набирает обороты, ведь он еще никогда не видел, чтобы кто-то так много и быстро сделал для страны как Трамп. Что ж, в этих инструментах нет ничего удивительного, кроме того, с какой легкостью и наивностью Трамп об этом сам говорит.

Похвала от негативного в глазах американцев персонажа Путина может представить Трампа уязвимым. Вопрос — зачем его подсвечивать остается риторическим.

Ну и отдельно следует отметить о фоновых медиапроцессах: красной дорожке, американских военных "на коленях", аплодисментах Трампа при встрече, теплом разговоре с Путиным в машине Трампа, на который ранее удостоены были только французский президент Макрон и премьер Японии Абе. Вместе с тем, обед был отменен, а формат встречи изменен — вместо режима "тет-а-тет" — переговоры с участием команд.

Так, руками Трампа РФ на время вернули в статус "великого государства" и дали почувствовать возможности, которые открывает американо-российское сотрудничество, в том числе на экономической основе. В Пекине над этим действительно должны были наблюдать достаточно внимательно и озадаченно. Еще бы — из США у Китая сейчас сложные торговые переговоры, а тут американцы с россиянами обсуждают совместные арктические и энергетические проекты.

Сейчас ход за Украиной.

Источник: Facebook-страница Олега Постернака.