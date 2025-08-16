Украинский историк, политолог и общественный деятель Павел Гай-Нижник о встрече президентов США и России, а также дальнейшие переговоры о мире и их возможных последствиях

Совместный обед Трампа и Путина отменен, президент США немедленно возвращается в Вашингтон.

Спектакль закончился… Публичный итог: Путин: достигли согласия/Трамп: нет соглашения… Да и такое…

Трамп оценил результаты встречи с Путиным как 10 из 10. Актер игрового жанра…

Впрочем, на самом деле Трамп недоволен и разочарован, поскольку осознает, что выставил себя на посмешище. Путин в экстазе.

Ну что ж: "Любовь — зла, полюбишь и..." или "От любви до ненависти..."? Продолжение следует…

В окружении Трампа считают, что следующая встреча по Украине может привести к миру, сообщил журналист Fox News со ссылкой на источник. Сам Трамп сказал, что он и Путин во многом согласовали вопросы гарантий безопасности Украины. Президент США уверен, что Москва и Вашингтон "близки к соглашению" по Украине.

Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского. Он также заявил, что его совет Зеленскому состоит в том, чтобы пойти на соглашение с РФ.

Президент США добавил, что необходимо с уважением относиться к ядерному потенциалу России.

Короче: Украину собираются сделать крайней и подставить, обвинив Зеленского в отказе заключить т.н. мира, ведь, по словам Трампа, пока нет нужды думать о санкциях против РФ, встреча прошла очень хорошо, а Путин у него — сильный и умный лидер… Какое ехало — такое встретило…

Источник: Facebook