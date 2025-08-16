Экономический эксперт Даниил Монин сомневается, что в Анкоридже был "настоящий" Путин:

Трамп и фунт.

Для меня очевидно что по жестам на встрече аэропорту и вот эта речь с пресс-конференции меня ещё больше убедило что Реальный Путин давно мертв …а мордором управляет фунт…

Посудите сами… Альфа самец Путин и поднятый палец при встрече. Это выглядит так нелепо и заискивающе…

Ну а пресс-конференция это вообще нечто.

Вы себе можете представить что человек, который является 27 лет президентом не может связать 2 слова без бумажки? Я лично не могу.

А вот если это фунт то он именно так и будет себя вести чтобы не сказать что-то лишнее — читал с каких то бумажек и ещё перебирал какую бумажку в текущий момент прочитать… А потом в невпопад начал добавлять… А я ещё эту бумажку не прочитал…

Это выглядело настолько убого … И для меня теперь уже ещё более не вызывает сомнений теория, что Путин давно умер на Валдае … А это нечто озвучивает заранее фразы и не принимает самостоятельных решений… В общем фунт

Источник: Facebook Даниил Монин