Трамп так и не понял основного. Его голова забита фейками - Александр Невзоров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На Аляске невежество Трампа встретилось с российской бутафорией
Причиной фиаско Трампа в Анкоридже стало его абсолютное невежество в "русском вопросе". Голова Дональда забита мифами и фейками о России.
В частности, он считает эту бутафорскую страну "сверхдержавой". Но "величие России"- чистейший блеф.
Ни по одному из параметров РФ не тянет даже на класс страны развитой, относясь к категории вечно развивающихся, которые развиться все никак не могут.
У РФ бывали времена и получше, но на данный момент это деградированная и отсталая диктатура, не способная на создание даже своего национального автомобиля или самолета.
Несмотря на пятикратное превосходство в "живой силе", ее армия, устилая сотнями тысяч трупов поля и канавы, четвертый год долбится об руины украинских деревень. Ее культура -Бузова и "шаман". Вопрос "космоса" стыдливо закрыт провалом всех программ и невозможностью элементарно посадить станцию на поверхность Луны. Наука второсортна и изолирована от мировой. Черноморский флот сожжен и потоплен.
Право подменено извращениями, удобными для режима. Пытки являются нормативом во всех "силовых структурах". Россия не способна обеспечить 3.000 школ элементарной канализацией.
В ней 40.000.000 выгребных дворовых сортиров. Все, что дальше 100 км от "городов-витрин" — гноище позорное и беспросветное. В настоящее время ее рубль не является свободно конвертируемой валютой.
Перечисление язв и примет полной деградации РФ можно продолжать бесконечно.
Да, у страны печальная и дурацкая судьба. Она не принимала никакого участия в развитии цивилизации и лишь в XVIII веке попыталась впихнуться в разряд европейских держав. 800-летняя "задержка в развитии" обеспечила ее вторичностью культуры, грубо скопированной с Западной. Ее наука тоже стала лишь разработкой европейских идей и открытий. Не случайно свободный мир дал 450 лауреатов Нобелевской премии, а Россия лишь 13, включая сменивших гражданство или эмигрировавших.
Она множество раз была жестоко бита в войнах. Ее история, на 99% — фантазии пафосных врунов, вроде Карамзина, которые по гнили и позору рисовали "подвиги и славу".
Из всех компонентов величия у нее есть только бессмысленная огромность территорий, которые она оккупировала у соседей, пользуясь их малочисленностью! и слабостью.
А ее нынешняя международная наглость обеспечена лишь удачной кражей рецепта ЯО, разработать которое СССР был не в состоянии.
Источник — Telegram Невзорова.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.