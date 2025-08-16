На Аляске невежество Трампа встретилось с российской бутафорией

Причиной фиаско Трампа в Анкоридже стало его абсолютное невежество в "русском вопросе". Голова Дональда забита мифами и фейками о России.

В частности, он считает эту бутафорскую страну "сверхдержавой". Но "величие России"- чистейший блеф.

Ни по одному из параметров РФ не тянет даже на класс страны развитой, относясь к категории вечно развивающихся, которые развиться все никак не могут.

У РФ бывали времена и получше, но на данный момент это деградированная и отсталая диктатура, не способная на создание даже своего национального автомобиля или самолета.

Несмотря на пятикратное превосходство в "живой силе", ее армия, устилая сотнями тысяч трупов поля и канавы, четвертый год долбится об руины украинских деревень. Ее культура -Бузова и "шаман". Вопрос "космоса" стыдливо закрыт провалом всех программ и невозможностью элементарно посадить станцию на поверхность Луны. Наука второсортна и изолирована от мировой. Черноморский флот сожжен и потоплен.

Право подменено извращениями, удобными для режима. Пытки являются нормативом во всех "силовых структурах". Россия не способна обеспечить 3.000 школ элементарной канализацией.

В ней 40.000.000 выгребных дворовых сортиров. Все, что дальше 100 км от "городов-витрин" — гноище позорное и беспросветное. В настоящее время ее рубль не является свободно конвертируемой валютой.

Перечисление язв и примет полной деградации РФ можно продолжать бесконечно.

Да, у страны печальная и дурацкая судьба. Она не принимала никакого участия в развитии цивилизации и лишь в XVIII веке попыталась впихнуться в разряд европейских держав. 800-летняя "задержка в развитии" обеспечила ее вторичностью культуры, грубо скопированной с Западной. Ее наука тоже стала лишь разработкой европейских идей и открытий. Не случайно свободный мир дал 450 лауреатов Нобелевской премии, а Россия лишь 13, включая сменивших гражданство или эмигрировавших.

Она множество раз была жестоко бита в войнах. Ее история, на 99% — фантазии пафосных врунов, вроде Карамзина, которые по гнили и позору рисовали "подвиги и славу".

Из всех компонентов величия у нее есть только бессмысленная огромность территорий, которые она оккупировала у соседей, пользуясь их малочисленностью! и слабостью.

А ее нынешняя международная наглость обеспечена лишь удачной кражей рецепта ЯО, разработать которое СССР был не в состоянии.

Источник — Telegram Невзорова.