На Алясці невігластво Трампа зустрілося з російською бутафорією

Причиною фіаско Трампа в Анкориджі стало його абсолютне невігластво у "російському питанні". Голова Дональда забита міфами та фейками про Росію.

Зокрема, він вважає цю бутафорську країну наддержавою. Але "велич Росії" — найчистіший блеф.

По жодному з параметрів РФ не тягне навіть на клас країни розвиненою, ставлячись до категорії вічно розвиваються, які розвинутися все ніяк не можуть.

У РФ були часи й кращі, але на цей час це деградована і відстала диктатура, не здатна на створення навіть свого національного автомобіля або літака.

Незважаючи на п’ятикратну перевагу в "живій силі", її армія, встилає сотнями тисяч трупів поля та канави, четвертий рік довбеться об руїни українських сіл. Її культура Бузова і "шаман". Питання "космосу" сором’язливо закрито провалом усіх програм та неможливістю елементарно посадити станцію на поверхню Місяця. Наука другосортна та ізольована від світової. Чорноморський флот спалено та потоплено.

Право підмінено збоченнями, зручними для режиму. Катування є нормативом у всіх "силових структурах". Росія не здатна забезпечити 3000 шкіл елементарною каналізацією.

У ній 40.000.000 вигрібних дворових сортирів. Все, що далі 100 км від "міст-вітрин" — днище ганебне та безпросвітне. Нині її рубль перестав бути вільно конвертованої валютою.

Перерахування виразок та прийме повної деградації РФ можна продовжувати нескінченно.

Так, у країни сумна та безглузда доля. Вона не брала жодної участі у розвитку цивілізації і лише у XVIII столітті спробувала впихнутися в розряд європейських держав. 800-річна "затримка у розвитку" забезпечила її вторинністю культури, що грубо скопійована із Західної. Її наука теж стала лише розробкою європейських ідей та відкриттів. Не випадково вільний світ дав 450 лауреатів Нобелівської премії, а Росія лише 13, включаючи тих, хто змінив громадянство або емігрував.

Вона багато разів була жорстоко бита у війнах. Її історія, на 99% — фантазії пафосних брехунів, на кшталт Карамзіна, які за гнилими і ганьбою малювали "подвиги та славу".

З усіх компонентів величі у неї є лише безглузда величезна кількість територій, які вона окупувала у сусідів, користуючись їх малочисленністю! та слабкістю.

А її нинішнє міжнародне нахабство забезпечене лише вдалим крадіжкою рецепту ЯО, розробити яке СРСР був не в змозі.

Джерело — Telegram Невзорова.