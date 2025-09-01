Украинский журналист и политический аналитик пишет о последствиях встречи лидеров России, Индии и Китая

Это фото — красноречивый итог "мирных суперусилий" Штатов. Причем не только Трампа, но и его предшественника.

Представим, если бы в 2022-м Украина смогла получить 600 танков, закрыть небо, как просила, не было бы дефицита снарядов. Если бы в 2023-м, а не годом позже, мы получили дальнобойные ракеты и F16, а в 24-м не было бы шестимесячной паузы в поставках оружия от США.

Ситуация была бы иной.

История была бы иной.

И эти трое, которые на фото, могли бы сидеть у разбитого корыта, а не планировать экспансию в Европу. Да и не только в Европу.

О 2025-м можно молчать — новая администрация, вместо того чтобы сломать тенденции предшественников, еще больше поощрила Россию продолжать войну — и Москва делает это именно из-за слабости Белого Дома.

Шесть месяцев заглядывания в глаза путина — ни одного жесткого позиционирования. Напротив, можно представить, какой гомерический хохот стоит в Кремле, когда они читают твиты Трампа.

США отказались не только от глобального лидерства – они активно дрейфуют в сторону самоизоляции и демократического упадка.

А раз образуются пустоты, эту нишу занимают те, кто долго ждал, что придет их время. И вот они этого времени, похоже, дождались.