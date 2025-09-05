Один будет править вечно, а другой – как получится. Почему Китай "слил" разговор Си с Путиным

В Китае за несанкционированное раскрытие информации может грозить расстрел

Якобы случайно подслушанный изданием Bloomberg разговор главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет был контролируемым "сливом" информации, призванным донести миру, что один из них намерен править до смерти.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что на самом деле означал минутный разговор лидеров двух величайших государств мира.

По его словам, при том контроле информации, которого придерживается Коммунистическая партия, да еще и на мероприятиях такого уровня (в Тяньцзине прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, а в Пекине — военный парад к 80-летию победы над Японией. — Ред.) неконтролируемой "утечки" быть не может.

— Тем более, что в Китае ведь расстрелы существуют. Там до 1000 человек в год, если не больше, стреляют. Так что это было контролируемо, безусловно, каким-то образом оно всплыло и якобы "случайно", — говорит политолог.

По его мнению, Си Цзиньпин намекает, что останется у власти надолго.

— Ну, по крайней мере, Си Цзиньпин. А Путин — как получится. Я думаю, что Си Цзиньпин намекает, что чудеса китайской медицины велики, они во многом продвинулись и ждать, что он так быстро уйдет, — нет. Нужно выстраивать отношения именно с Си Цзиньпинем, — подчеркивает политический эксперт.

По его словам, будет Путин у власти или нет — для китайцев вообще не критично.

— Если это была утечка (не если, а точно утечка) со стороны Китая, главной целью было показать, что Си Цзиньпин готов править вечно до своей смерти. А учитывая, что он по тем меркам еще в "детстве" (в разговоре с Путиным Си сказал: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок". — Ред.), лет 10 вы его еще будете видеть, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", кто добьет Россию, разделит ее территорию и заберет ядерное оружие.