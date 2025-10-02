Удары россиян по железной дороге несут большую угрозу: эксперт объяснил, кто пострадает больше всего

Уничтожение железной дороги в Украине стало важной целью Кремля

Россияне пытаются замедлить движение военных эшелонов, атакуя ключевые железнодорожные инфраструктурные объекты Украины. При этом им не важны "сопутствующие потери".

Что следует знать:

Цель атак РФ – замедлить движение военных эшелонов

Россияне атакуют ключевые железнодорожные объекты

В результате пострадают мирные украинцы

Об этом в эфире Киев 24 рассказал военный аналитик Владислав Селезнев.

Железная дорога может перевозить грузы в гораздо больших объемах, чем автомобильный транспорт. Поэтому многие военные грузы в Украине перевозятся именно по железной дороге.

"Враг понимает, что от наличия ресурса на поле боя зависит успех. Соответственно враг пытается максимально замедлить движение военных эшелонов, в том числе тех, которые обеспечивают наши Силы обороны на разных участках фронта", – сказал Селезнев.

Следовательно, целью россиян являются железнодорожные станции, мосты через реки, железнодорожные тоннели, а также электрические станции, которые обеспечивают тяговой силой нашу электрическую сеть, что, в свою очередь, питает электровозы.

"Путину и его приспешникам абсолютно безразличны так называемые сопутствующие потери, то есть сколько гражданского населения в нашей стране погибнет", — пояснил аналитик.

Следует отметить, что хотя гражданские перевозки не являются приоритетной целью врага, который в первую очередь ориентируется на эшелоны с военной техникой, вооружением и боеприпасами, мирные украинцы пострадают из-за невозможности пользоваться железной дорогой. Пассажирские поезда не смогут ездить по поврежденным участкам.

Россия в ночь на 2 октября нанесла удар по "Укрзализныце "шахедами". В Бучанском районе повреждено железнодорожное полотно, а в Одессе начался масштабный пожар после атаки на депо. Осколочные ранения получил машинист поезда. Кроме того, пострадала железная дорога в Конотопе. Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Последствия удара БПЛА в Одессе

Как выглядит железная дорога в Одессе после удара

Напомним, россияне коренным образом изменили стратегию ударов по украинской железной дороге — теперь враг целенаправленно атакует отдельные поезда, а не только стратегические объекты. Генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что российские силы каждую ночь запускают 6-7 ударных дронов-камикадзе "Шахед", направляя их на локомотивы.