Українська розвідка розкрила, кого підірвали в окупованому Луганську

ГУР ліквідувало російського майора з Новосибірська

18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.

Спочатку надходили суперечливі дані щодо того, хто саме постраждав внаслідок вибуху, а окупаційна влада нічого не повідомляла. Однак, згідно з інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ціллю атаки був саме автомобіль росіян.

Деталі ліквідації російського військового

У машині, яка вибухнула, перебував офіцер російської окупаційної армії – майор Дмітрій Владіміровіч Пєрвуха. Внаслідок вибуху військовий злочинець загинув на місці.

Згідно з цими даними, Пєрвуха служив у 273-му розвідувальному центрі (військова частина 53847), який підпорядковується Генеральному штабу Збройних сил РФ. Пункт постійної дислокації цього підрозділу знаходиться у Новосибірську. На окупованих територіях України майор Пєрвуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ взяли у полон відомого луганського бойовика. Він одразу заговорив українською.