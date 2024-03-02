В Украине вырастут два тарифа на коммуналку: названа дата

Их повысят в ближайшее время в два этапа

В Украине до конца отопительного сезона тарифы на коммуналку повышать не будут. Но после его окончания стоимость коммунальных услуг может вырасти. Речь идет о тарифе на электроэнергию и стоимости газа.

Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Ранок.LIVE". По его словам, в правительстве неоднократно уверяли, что до окончания отопительного сезона тарифы на коммуналку трогать не будут. Но пока неизвестно, что будет после его завершения.

Попенко говорит, что вопрос повышения тарифа на электроэнергию обсуждался еще осенью прошлого года. Теперь вопрос о повышении стоимости электричества снова всплыл. Сейчас население платит за электроэнергию по тарифу, который значительно ниже рыночной стоимости этого продукта. Поэтому весьма вероятно, что его повысят в ближайшее время в два этапа.

"Первый — в мае или июне, повышение ожидается в среднем до 3,5-4 грн", — сказал эксперт.

Второй этап, скорее всего, будет осенью.

Кроме того, вырастут тарифы на газ, что повлечет за собой подорожание стоимости тепла и горячей воды. Впрочем, летом, пока отопления не будет, это подорожание не будет таким ощутимым.

"Рассматривался вопрос относительно цен на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн", — сообщил Попенко.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на некоторые коммунальные услуги. В частности, ожидается подорожание отопления и горячей воды.