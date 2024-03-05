Тарифы вырастут еще до конца отопительного сезона: какие коммунальные услуги подорожают

До середины весны платежки украинцев могут существенно "потяжелеть"

С 1 марта стоимость коммунальных услуг осталась на прежнем уровне, ведь ранее в Кабинете министров пообещали, что газ, электроэнергия и тепло не будут дорожать до конца отопительного сезона. Но радоваться рано, ведь тарифы на воду в большинстве украинских городов вырастут совсем скоро.

Местные водоканалы собираются поднять стоимость водоснабжения и водоотведения уже с 1 апреля 2024 года, сообщает The page. В Киеве тариф вырастет до 40,8 грн за куб. м, то есть сразу на 35%.

В столице также планируют снова поднять стоимость воды с 1 июля. То есть, повышение тарифа в 2024 году будет двухэтапным. Стоимость кубометра с 1 июля вырастет на 15% до 46,9 грн. В общем вода для жителей столицы подорожает на 16,52 за куб. м или 54% от нынешнего тарифа.

Отметим, что каждый водоканал самостоятельно проводит расчеты и повышает стоимость услуг исходя из экономической целесообразности. Поэтому тариф в городах будет меняться по-разному. Как и в столице, в регионах подорожание водоснабжения будет двухэтапным.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы для населения на тепло, свет и газ не изменятся до конца отопительного сезона. В зависимости от погодных условий, он завершается в начале или середине апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, обсуждают ли в Кабмине повышение тарифов для населения. В частности, речь идет о пересмотре стоимости газа и электричества.