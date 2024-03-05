Придется раскошелиться: в Украине подорожали два популярных фрукта

Отправляясь в магазин, пересмотрите расценки на популярные продукты

На рынках и в супермаркетах вновь переписали цены на определенные товары. Ранее мы писали, что некоторые виды мяса подешевели в начале марта, а теперь стало известно о повышении цен на популярные фрукты.

Речь идет о бананах и яблоках, в том числе и выращенных в нашей стране. По данным Минфина, среднее повышение цен с прошлого месяца составило около 2 и 3 грн соответственно.

В Украине повысили цены на яблоки и бананы

Наши отечественные яблоки в среднем продают по 21,48 грн/кг. В феврале их стоимость была 19,35 грн.

Дешевле всего полезные фрукты в супермаркетах сети Varus. Покупателям за 1 кг придется заплатить всего 16,90 грн.

Среди украинцев популярны яблоки Айдаред. Средняя стоимость в начале марта составляет 24,75 грн, хотя еще в феврале была 22,97 грн за килограмм. Дешевле всего фрукт в Varus ― 23,90 грн/кг.

Бананы в Украине подорожали до 68,68 грн/кг. Стоимость килограмма в феврале составляла 64,90 грн. Дешевле всего бананы в Varus ― 67,90 грн. В Metro они дороже на одну копейку, а в Novus ― на 9 копеек.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие популярные продукты подорожают весной. В первую очередь перепишут стоимость "молочки", рыбы, алкогольных напитков и еще нескольких востребованных категорий. Но большинство базовых продуктов не изменятся в цене.