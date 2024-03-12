Разница между ценами иногда достигает 5 гривен: как изменилась стоимость яиц в марте

Супермаркеты переписали цены

Начало марта ознаменовалось удешевлением популярных видов продуктов. Спад цен также произошел и на яйца.

По данным сайта Минфин, в настоящее время средняя цена за 10 яиц колеблется от 54,95 до 61,12 гривны. Разница между ними зависит от марки и магазина.

Цены на яйца

Яйца куриные Квочка 10 штук предлагаются в супермаркете по средней цене 54,95 гривны за 1 кг. В Novus они продаются по 53,99 гривны, а у Auchan — 55,90 гривны.

Самое дешевое предложение яйца куриные Ясенсвіт 10 штук выставил магазин Novus, средняя стоимость товара у Varus и Auchan, а самый дорогой — в Megamarket. Ценник варьируется от 59,99 до 61,70 гривны соответственно.

Текущие цены на куриные яйца Ясенсвіт 18 штук находятся в пределах 108,90-111 гривен. То есть средняя стоимость составляет 109,63 гривны.

Стоимость яиц куриных Ясенсвіт 30 штук колеблется в пределах 181,90-182,70 гривен. Средняя цена — 182,30 гривны.

Как стоимость яиц изменилась в течение февраля-марта:

Яйца куриные Квочка (С1 10 шт) 10 шт — подешевели на 3,06 гривны.

Яйца куриные Ясенсвіт (С1 10 шт) 10 шт — подешевели на 0,45 гривны;

Яйца куриные Ясенсвіт (С1 18 шт) 18 шт – подорожали на 1,59 гривны;

Яйца куриные Ясенсвіт (С1 30 шт) 30 шт — подешевели на 5,39 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на украинском рынке начала дешеветь белокочанная капуста.