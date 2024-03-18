Помощь выплатят в течение полугода: семьи каких областей получат 6600 гривен

Надо соответствовать 5 условиям

Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из таких будет проводить сбор данных по начислению помощи семьям в Житомирской, Сумской и Харьковских областях.

Как сообщили в благотворительном фонде "Люмос Украины", размер выплаты составляет 1100 гривен. Она будет производиться в течение года, и поэтому максимальный размер составляет 6600 гривен.

Помощь от "Люмос Украина" предоставляется совместно с Всеукраинской общественной организацией Украины без сирот при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины.

Кто имеет право на начисление

Семьи с детьми, в том числе и переселенцы в Житомирской, Сумской и Харьковской областях, получат выплаты, если они:

заботятся о ребенке с инвалидностью или особыми образовательными потребностями;

воспитывают двух и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;

выращивают троих и более детей и малообеспеченными;

являются родителями-одиночками ребенка в возрасте до 18 лет;

воспитывают приемных детей младше 3 лет.

Следует отметить, что ее получат те, кто раньше не получал благотворительные выплаты и не участвовал в программах ООН.

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, какие домохозяйства получат до 30 тысяч гривен.