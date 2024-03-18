Помощь выплатят в течение полугода: семьи каких областей получат 6600 гривен
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Надо соответствовать 5 условиям
Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из таких будет проводить сбор данных по начислению помощи семьям в Житомирской, Сумской и Харьковских областях.
Как сообщили в благотворительном фонде "Люмос Украины", размер выплаты составляет 1100 гривен. Она будет производиться в течение года, и поэтому максимальный размер составляет 6600 гривен.
Помощь от "Люмос Украина" предоставляется совместно с Всеукраинской общественной организацией Украины без сирот при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины.
Кто имеет право на начисление
Семьи с детьми, в том числе и переселенцы в Житомирской, Сумской и Харьковской областях, получат выплаты, если они:
- заботятся о ребенке с инвалидностью или особыми образовательными потребностями;
- воспитывают двух и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;
- выращивают троих и более детей и малообеспеченными;
- являются родителями-одиночками ребенка в возрасте до 18 лет;
- воспитывают приемных детей младше 3 лет.
Следует отметить, что ее получат те, кто раньше не получал благотворительные выплаты и не участвовал в программах ООН.
Напомним, ранее "телеграф" писал о том, какие домохозяйства получат до 30 тысяч гривен.