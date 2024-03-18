Укр

Помощь выплатят в течение полугода: семьи каких областей получат 6600 гривен

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 18 марта 2024, 13:16
Гривна. Фото Слово и дело

Надо соответствовать 5 условиям

Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из таких будет проводить сбор данных по начислению помощи семьям в Житомирской, Сумской и Харьковских областях.

Как сообщили в благотворительном фонде "Люмос Украины", размер выплаты составляет 1100 гривен. Она будет производиться в течение года, и поэтому максимальный размер составляет 6600 гривен.

Помощь от "Люмос Украина" предоставляется совместно с Всеукраинской общественной организацией Украины без сирот при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины.

Кто имеет право на начисление

Семьи с детьми, в том числе и переселенцы в Житомирской, Сумской и Харьковской областях, получат выплаты, если они:

  • заботятся о ребенке с инвалидностью или особыми образовательными потребностями;
  • воспитывают двух и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;
  • выращивают троих и более детей и малообеспеченными;
  • являются родителями-одиночками ребенка в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают приемных детей младше 3 лет.

Следует отметить, что ее получат те, кто раньше не получал благотворительные выплаты и не участвовал в программах ООН.

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, какие домохозяйства получат до 30 тысяч гривен.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь