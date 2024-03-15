Надо отвечать сразу 5 условиям: в какой области будет начислено 10 800 гривен

Первая подача заявлений состоялась 12 марта

Украинцы, переехавшие в Винницкую область, могут получить денежную помощь в размере 10800 гривен при определенных условиях.

Как сообщили на странице Общественная организация ВОС г.Винница в Facebook, регистрация продлится в рамках проекта Гуманитарное реагирование в Украине II, реализуемого ОО ВВС в партнерстве с благотворительным фондом Солидар Свисс Украина. Она будет осуществлена при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария).

Кто может получить денежное начисление

Заявители могут зарегистрироваться в рассрочку, если отвечают всем (без исключения) указанным критериям:

переехали из Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской областей и Киева;

имеют статус ВПЛ (получен после 24 февраля 2022 года);

зарегистрированы и проживают в Винницкой области и в городе Винница;

имеют подтвержденную инвалидность I и II группы (в том числе дети с инвалидностью);

не получали денежную помощь и не регистрировались на ее получение от международных фондов за последние 3 месяца.

Какая сумма помощи и как ее получить

Организация выплатит 10 800 гривен на каждого члена домохозяйства в течение 3 600 в течение 3 месяцев.

Кроме того, в зимний период также предусмотрена дотация на подготовку к холодному времени года — 26 тысяч гривен на домохозяйство.

Первая регистрация была проведена 12 марта 2024 в Улановской общине Винницкой области. Ближайшее проведение подачи заявок запланировано в Жмеринском и Барском обществе.

Вопросы по регистрации можно задать, позвонив на горячую линию в рабочие дни с 10 до 17 часов по номерам: 066 100 90 64 или 068 797 31 61.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие домохозяйства получат до 30 тысяч гривен.