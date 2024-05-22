Не "золотая", но дорогая: как в Украине изменились цены на популярный овощ

Стоимость зависит от торговой площадки

Сезон молодого картофеля скоро подойдет к концу, однако цены на него продолжают "кусаться". По крайней мере, если покупать картошку на киевском Столичном рынке, где в апреле за килограмм просили более 200 грн.

На сегодня, 22 мая, цены на молодой овощ немного снизились и на том же киевском рынке за кило картофеля просят уже около 80 грн. При этом минимальная цена за килограмм указана 40 грн, однако найти такое предложение достаточно сложно.

Согласно открытым данным, стоимость молодого картофеля на львовском рынке "Шувар" по состоянию на 22 мая составляет около 45 грн. При этом, как мы видим на графике, динамика цены показывает рост на 5,7 %.

Вместе с этим цены на молодой картофель в супермаркетах, не слишком дешевле. В сети магазинов АТБ за кило молодой картошечки просят 49.95, в сети Varus — 69.90 грн.

Цена на молодой картофель в сети Varus

В супермаркетах Auchan овощ стоит едва ли не дороже всего среди магазинов — 78.40 грн за килограмм. Однако есть и более дешевое предложение — 49.90. Но речь не о молодом картофеле, а о раннем.

Цена на молодой картофель в Auchan

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине вырос в цене популярный мясной продукт. Разница составила почти 50 гривен, если сравнивать с апрелем.