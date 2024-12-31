Санта уже в Украине, да еще с мешком подарков. Пограничники показали видеодоказательство

Украине очень нужно чудо

Несмотря на все зло, которое делает Украине Россия, пытаясь уничтожить нас, Украина в 2024 году выстояла и встречает Новый год. Санта-Клаус уже пересек границы нашей страны, и пусть в его мешке будет один общий подарок, которого так ждет каждый украинец.

Фото и видеодоказательства того, что Санта уже ходит по нашей земле, опубликовала Государственная пограничная служба Украины. Как видно, он пришел со стороны гор. На спине у Санты большой мешок с подарками.

"Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу!", — подписали они волшебные кадры.

Наши бдительные пограничники зафиксировали движение на границе. Однако они не стали задерживать Санту, ведь Украине очень нужно чудо.

Таким образом, пограничники поздравили украинцев с наступающим 2025-м годом. Их шуточное видео напоминает, что Украина на стороне добра - и оно обязательно победит.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку лучших новогодних мемов, которые лучше всего отражают, чем жила Украина весь уходящий год. 2024 год легким для украинцев не был, однако мы уже во многом научились справляться с вызовами и уж точно не теряем иронии и сарказма.

Также мы писали, как подготовился к зимним праздникам город Днепр. Хотя боевые действия вплотную приближаются к Днепропетровской области, в областном центре праздник ощущаются очень сильно. Новогодние инсталляции, звездное небо над машинами, множество украшенных витрин, ощутить дух Нового года и Рождества в Днепре есть где.