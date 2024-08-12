Компенсация на коммуналку: в каком городе проводится регистрация на выплату

После оплаты нужно предоставить квитанции

Жители Краматорска могут получить денежную помощь в целях компенсации коммунальных услуг. Для получения выплаты следует заполнить соответствующую форму, после чего представители организации свяжутся с заявителями лично.

Выплаты предоставляет благотворительный фонд Каритас Краматорск в рамках проекта Гуманитарная помощь для лиц, пострадавших от войны в Украине при поддержке доноров CaritasAustria. Об этом говорится на странице фонда.

Кто может получить денежную помощь

На выплаты рассчитывают многодетные семьи и одинокие матери/ родители или опекуны одного ребенка или нескольких детей младше 18 лет, проживающих в г. Краматорск и имеющих право собственности, прописку или договор аренды на жилье.

Условия для регистрации на выплату:

не получать денежную помощь от международных фондов за последние три месяца;

по адресу, на который оформляется помощь, не должно быть оформленной субсидии.

Чтобы заявителю получить деньги ему необходимо сначала заполнить регистрационную форму.

После получения анкеты социальные работники свяжутся с лицами и пригласят их на оформление. Следует обратить внимание, что регистрация не гарантирует получение помощи.

После того как жители получат деньги, необходимо будет предоставить фонду подтверждение оплаты коммунальных услуг (квитанции).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что социально-уязвимые жители Краматорского общества могут получить вместо гуманитарной помощи денежную выплату в 6 тыс. грн.