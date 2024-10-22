От чего зависит размер пенсии для ФЛП и какие есть условия для начисления

Они могут оформить пенсию по возрасту

Выход на пенсию по возрасту в Украине начинается в 60 лет, но есть также возможность оформить выплаты в 63 или 65 лет при условии приобретения нормы страхового стажа. ФЛП также имеют право на пенсию, но сумма выплаты зависит от них самих.

Чтобы выйти на пенсию 60 лет в 2024 году, лицу нужно иметь не менее 31 года стажа. Уже со следующего года требование вырастет до 32 лет, как информируют "На пенсии".

Если во время своей предпринимательской деятельности лицо не платило Единый социальный взнос, то, соответственно, страховой стаж не рос.

В издании подчеркивают, что в основном предприниматели платят минимальный страховой взнос. Это несет негативные последствия на коэффициент заработной платы и соответственно на общий размер пенсии.

Поэтому ФЛП, уплачивающим минимальные взносы, назначают пенсию, которая может быть близка к самой низкой, на которую, в свою очередь, повлияет недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине может выйти на досрочную пенсию в 50 или 55 лет.