Дело – не в "сезоне"? Экономист назвал три причины роста цены яиц

Стоимость десятка яиц можно легко снизить на 10 гривен.

Неурожай зерновых, разблокирование границ, рост внутреннего спроса и сопутствующие им факторы привели к серьезному повышению цены куриных яиц в Украине. Однако сезонность не имеет решающего значения.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он подробно объяснил, что влияло на формирование цены популярного продукта.

Экономист напомнил, что в ноябре 2023-го яйца стоили 63 гривны за десяток, поэтому за год цена не очень выросла, однако за последние 12 месяцев была очень большая динамика и более полугода яйца стоили гораздо дешевле прошлогодних цен.

— Причина такой дешевизны была в блокировании границ, — объясняет эксперт. — Украинские птицефабрики могут производить гораздо больше продукции, чем внутреннее потребление. Поэтому мы довольно активно в 2022-2023 годах экспортировали яйца в Европу (это 30-35% от общего производства). Но когда началась блокировка границ, то все, что производилось на птицефабриках, вместо ехать на экспорт оставалось в Украине.

В рыночных условиях, если предложение резко растет, а спрос остается более или менее стабильным — цена падает. Логично, что из-за блокирования границ большое количество яиц, которые должны выехать за пределы стран, оставались внутри, и у нас цены на яйца были существенно ниже, чем прошлогодние, до начала блокирования границы, — говорит экономист.

По его словам, это серьезно било по карману производителей, но они вынуждены были предпринять этот шаг, поскольку яйца очень ограничены во времени и способе хранения и их нельзя заморозить, как мясо. Кроме того, жаркое лето побудило птицефабрики как можно скорее реализовывать продукцию.

— Но когда решился вопрос экспорта и резко выросла цена корма (в 2024 году в Украине собрали на 10 млн тонн зерновых меньше, а 70% стоимости яиц — это цена комбикорма из кукурузы, стоимость которой тоже пошла вверх), как следствие — есть объективные причины роста цены яиц, — говорит Олег Пендзин.

Кто имеет отношение к сельской местности, тот знает: как только начинаются холода, куры начинают нестись гораздо меньше. Однако на птицефабриках, где производят 95 процентов яиц — взвешенная атмосфера, [световой] и температурный режим, поэтому дело не в сезонности, — добавил экономист.

Он также пояснил, что физически уменьшилось общее количество предложений. И если в течение всего года предложение намного превышало спрос, то сейчас оно стало меньше. Если в октябре 2024 года средняя цена десятка яиц была 49-50 грн, то сейчас выросла до 63-64 грн без упаковки. А коробочка стоит еще 10 гривен.

— Эта ситуация сейчас немного замедлится, потому что цены очень сильно выросли, — высказал мнение эксперт.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал совершенно другие причины удорожания яиц в Украине.