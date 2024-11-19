Річ — не в "сезоні"? Економіст назвав три причини зростання ціни яєць

Вартість десятка яєць можна дуже легко знизити на 10 гривень

Неврожай зернових, розблокування кордонів, зростання внутрішнього попиту, а також супутні їм чинники призвели до серйозного підвищення ціни курячих яєць в Україні. Однак сезонність не має вирішального значення.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він детально пояснив, що впливало на формування ціни популярного продукту.

Економіст нагадав, що у листопаді 2023-го яйця коштували 63 гривні за десяток, тож за рік ціна не дуже зросла, однак протягом останніх 12 місяців була дуже велика динаміка і більш як половину року яйця коштували набагато дешевше від торішніх цін.

— Причина такої дешевизни була у блокуванні кордонів, — пояснює експерт. — Українські птахофабрики можуть випускати набагато більше продукції, аніж внутрішнє споживання. Тому ми досить активно в 2022-2023-му роках експортували яйця в Європу (це 30-35% від загального виробництва). Але коли почалося блокування кордонів, то все, що вироблялося на птахофабриках, замість їхати на експорт — залишалося в Україні.

В ринкових умовах, якщо пропозиція різко зростає, а попит лишається більш-менш сталим — ціна падає. Логічно, що через блокування кордонів велика кількість яєць, які мали би виїхати за межі країн, залишалися всередині, і ми мали ціни на яйці суттєво нижчі, аніж минулорічні, до початку блокування кордоні, — каже економіст.

За його словами, це серйозно било по кишені виробників, але вони змушені були вдатися до цього кроку, оскільки яйця дуже обмежені у часі та способі зберігання і їх не можна заморозити, як м’ясо. Окрім того, спекотне літо спонукало птахофабрики якомога швидше реалізовувати продукцію.

— Але коли вирішилося питання експорту і різко виросла ціна корму (2024 року в Україні зібрали на 10 млн тонн зернових менше, а 70% вартості яєць — це ціна комбікорму з кукурудзи, вартість якої теж пішла вгору), як наслідок — маємо об'єктивні причини зростання ціни яєць, — каже Олег Пендзин.

Хто має відношення до сільської місцевості, той знає: як тільки починаються холоди — кури починають нестися набагато менше. Однак на птахофабриках, де виробляють 95 відсотків яєць — зважена атмосфера, [світловий] і температурний режим, тому річ не в сезонності, — додав економіст.

Він також пояснив, що фізично зменшилася загальна кількість пропозицій. І якщо протягом усього року пропозиція набагато перевищувала попит, то зараз вона стала меншою. Тож якщо в жовтні 2024 року середня ціна десятка яєць була 49-50 грн, то зараз зросла до 63-64 грн без упаковки. А коробочка коштує ще 10 гривень.

— Ця ситуація зараз трошечки сповільниться, тому що ціни дуже сильно виросли, — висловив думку експерт.

Нагадаємо, інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав геть інші причини здорожчання яєць в Україні.